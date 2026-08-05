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47-летняя Кейт Хадсон показала лицо без макияжа на отдыхе

47-летняя актриса Кейт Хадсон показала лицо без макияжа на отдыхе
Кейт Хадсон
Кейт ХадсонИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Кейт Хадсон показала лицо без макияжа на отдыхе. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Кейт Хадсон / фото: соцсети
Кейт Хадсон / фото: соцсети

47-летняя знаменитость снялась во время путешествия по Европе. На одном из кадров она предстала на фоне цветущего растения в зеленом платье и с распущенными волосами. При этом артистка отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

Кроме того, звезда позировала без макияжа в воде у лодки в белом бикини и плетеной шляпе.

Ранее Кейт Хадсон показала редкое фото 15-летнего сына от солиста Muse.