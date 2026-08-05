В августе на канале СТС начнет выходить 16-серийная комедия «Гудовы». Главные роли в сериале исполнили Алексей Розин, Павел Майков, Владислав Прохоров и Олеся Железняк. За режиссуру отвечали Дмитрий Дьяченко и Дмитрий Грибанов.
Сюжет строится вокруг главы семейства Сергея Гудова (Розин). У него вроде бы есть все: заботливая жена (Железняк), взрослая дочь (Мария Золотухина) и собственная ферма в Подмосковье. Но нет главного — наследника, который продолжит дело. Все меняется, когда на пороге дома появляется парень по имени Матвей (Прохоров) и заявляет, что он сын Гудова. Тут же в историю вмешивается двоюродный брат Семен (Майков) — влиятельный бизнесмен, который хочет завладеть семейной землей и втягивает Матвея в свои темные дела.
Режиссер Дмитрий Дьяченко признался, что сценарий «Гудовых» выделялся среди множества других.
«Мне приходится читать множество сценариев, но в „Гудовых“ с первых страниц чувствовалась особая энергия. Это история о том, как важно уметь преодолевать свои предрассудки, особенно если они мешают близким людям понять друг друга. Тема вечная, но в нашем сериале она звучит свежо и неожиданно — во многом благодаря непредсказуемому характеру Сергея Гудова», — отметил постановщик.
«Это семейная сага, где мы говорим о серьезных вещах с улыбкой, — отметил Алексей Розин. — Мой герой — хороший человек, но при этом в Сергее Гудове я старался отразить те черты и проявления, которые и в себе не люблю, и все мы подмечаем в близких, друзьях и соседях».
Сериал «Гудовы» начнет выходить 24 августа в эфире телеканала СТС.