Сюжет строится вокруг главы семейства Сергея Гудова (Розин). У него вроде бы есть все: заботливая жена (Железняк), взрослая дочь (Мария Золотухина) и собственная ферма в Подмосковье. Но нет главного — наследника, который продолжит дело. Все меняется, когда на пороге дома появляется парень по имени Матвей (Прохоров) и заявляет, что он сын Гудова. Тут же в историю вмешивается двоюродный брат Семен (Майков) — влиятельный бизнесмен, который хочет завладеть семейной землей и втягивает Матвея в свои темные дела.