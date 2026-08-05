Актер и музыкант Джаред Лето лишился роли в политическом триллере «Убийство» режиссера Барри Левинсона на фоне новых обвинений в сексуальном насилии. Об этом сообщили источники, близкие к производству фильма, в разговоре с Page Six.
В 2025 году Лето активно обсуждал участие в проекте и практически договорился о роли. Один из инсайдеров назвал его участие в картине «почти решенным делом». Актер, как утверждается, был заинтересован в работе и неоднократно обсуждал будущего персонажа с режиссером. Однако создатели фильма в итоге отказались от кандидатуры Лето.
По словам собеседников издания, команда проекта была осведомлена об обвинениях в адрес актера и обсуждала ситуацию еще до начала переговоров. Решение отказаться от сотрудничества было принято после того, как количество обвинений в сексуальных проступках стало невозможно игнорировать. Другой источник отметил, что на ситуацию также могла повлиять неудача фантастического фильма «Трон: Арес» (2025), однако предположил, что это могло быть лишь формальным поводом для исключения актера из проекта после публикации материала Air Mail, в котором девять женщин обвинили Лето в домогательствах.
В июле 2026 года в документальном фильме BBC «Джаред Лето: Темный секрет Голливуда» еще четыре женщины обвинили актера в сексуализированном насилии, когда они были несовершеннолетними. По данным расследования, в общей сложности более 120 человек выступили с обвинениями в адрес Лето в сексуальных домогательствах. Сам актер категорически отверг все обвинения, назвав их «абсолютной и категоричной ложью».
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