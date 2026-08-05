По словам собеседников издания, команда проекта была осведомлена об обвинениях в адрес актера и обсуждала ситуацию еще до начала переговоров. Решение отказаться от сотрудничества было принято после того, как количество обвинений в сексуальных проступках стало невозможно игнорировать. Другой источник отметил, что на ситуацию также могла повлиять неудача фантастического фильма «Трон: Арес» (2025), однако предположил, что это могло быть лишь формальным поводом для исключения актера из проекта после публикации материала Air Mail, в котором девять женщин обвинили Лето в домогательствах.