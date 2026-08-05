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Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса получила разрешение на брак

Таллула Уиллис получила разрешение на брак с музыкантом
Таллула Уиллис
Таллула УиллисИсточник: Legion-Media

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса выходит замуж. Таллула Уиллис получила разрешение на брак со своим избранником, музыкантом Джастином Эйси. Церемония состоится в ближайшие два месяца. Новостью поделилась сестра невесты, Скаут Уиллис, опубликовав в соцсети совместное фото пары.

Таллула Уиллис с возлюбленным / фото: соцсети
Таллула Уиллис с возлюбленным / фото: соцсети

«Мои ангелы получили разрешение на брак», — написала Скаут Уиллис. Чтобы получить лицензию, влюбленные подали заявление в суд.

Официальное свидетельство о браке супруги получат после того, как пройдет свадебная церемония, а документ подпишут организаторы и свидетели.

Ранее Деми Мур вышла в свет в Париже.