Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса получила разрешение на брак

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса выходит замуж. Таллула Уиллис получила разрешение на брак со своим избранником, музыкантом Джастином Эйси. Церемония состоится в ближайшие два месяца. Новостью поделилась сестра невесты, Скаут Уиллис, опубликовав в соцсети совместное фото пары.