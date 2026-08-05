Звезда ремейка «А зори здесь тихие» вышла в свет с двухлетней дочерью

Актриса Евгения Малахова, известная по роли в ремейке «А зори здесь тихие», посетила светское мероприятие вместе с наследницей. Артистка появилась на премьере анимационного фильма «Смешарики сквозь вселенные» в компании двухлетней дочери Павлы.
На красной дорожке звезда охотно позировала фотографам с малышкой на руках, а позже поделилась трогательными кадрами с события в своем микроблоге.
«Старший изъявил желание остаться за городом… Принцесса с мамой», — подписала снимки исполнительница. В семье Малаховой подрастают двое детей: кроме Павлы, певица воспитывает четырехлетнего сына Федора.
Ранее Евгения Малахова раскрыла свой вес.