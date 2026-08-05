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Звезда ремейка «А зори здесь тихие» вышла в свет с двухлетней дочерью

Актриса Малахова появилась на публике с дочерью
Евгения Малахова с дочерью
Евгения Малахова с дочерьюИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Евгения Малахова, известная по роли в ремейке «А зори здесь тихие», посетила светское мероприятие вместе с наследницей. Артистка появилась на премьере анимационного фильма «Смешарики сквозь вселенные» в компании двухлетней дочери Павлы.

На красной дорожке звезда охотно позировала фотографам с малышкой на руках, а позже поделилась трогательными кадрами с события в своем микроблоге.

«Старший изъявил желание остаться за городом… Принцесса с мамой», — подписала снимки исполнительница. В семье Малаховой подрастают двое детей: кроме Павлы, певица воспитывает четырехлетнего сына Федора.

Ранее Евгения Малахова раскрыла свой вес.