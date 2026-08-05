Жена Константина Хабенского показала, как отметила 45-летие в Турции

Пара узаконила отношения в 2013 году. Через три года, 3 июня 2016-го, у супругов родилась дочь Александра. Литвинова тщательно скрывала беременность и не хотела предавать огласке грядущее пополнение. В 2018-м появилась информация, что чета ждет второго ребенка. А уже 1 февраля 2019 года на свет появилась их вторая дочь, которую назвали Верой.