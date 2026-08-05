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Жена Константина Хабенского показала, как отметила 45-летие в Турции

Актриса Ольга Литвинова показала фото со своего дня рождения в Турции
Жена Хабенского отпраздновала 45-летие в Турции
Жена Хабенского отпраздновала 45-летие в ТурцииИсточник: Газета.Ру

Ольга Литвинова, супруга худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского, отметила 45-летие в Турции. Актриса рассказала, что в свой праздник решила попробовать новый вид активности — катание на электрофойле, а сам вечер провести в спокойной обстановке. Кадрами с отдыха она поделилась в соцсети.

«Новый год! Новые горизонты! Начало… Шлем, пульт, рация… Я готова», — отшутилась именинница.

Пара узаконила отношения в 2013 году. Через три года, 3 июня 2016-го, у супругов родилась дочь Александра. Литвинова тщательно скрывала беременность и не хотела предавать огласке грядущее пополнение. В 2018-м появилась информация, что чета ждет второго ребенка. А уже 1 февраля 2019 года на свет появилась их вторая дочь, которую назвали Верой.