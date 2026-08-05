Глафира Тарханова выложила в соцсети кадры со съемки, показав контраст между естественной внешностью и продуманным сценическим образом. Актриса подчеркнула, что домашние не обращают внимания на ее внешний вид, но для выхода в свет ей требуется особый настрой.
«До или после? Дети любят независимо от макияжа, одежды, социального статуса. Но в обществе, в публичном поле, мне необходима броня в виде образа, транслирующего позицию: смелость, креативность и уникальность», — призналась артистка.
Ранее Глафира Тарханова рассказала, что хотела бы чаще сниматься в исторических кинопроектах.