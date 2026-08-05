Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Глафира Тарханова показала лицо до и после макияжа и объяснила, зачем ей «броня»

Актриса снялась без макияжа
Звезда "Главного калибра" показала, как выглядит до и после макияжа: "Необходима броня"
Звезда "Главного калибра" показала, как выглядит до и после макияжа: "Необходима броня"Источник: Газета.Ру

Глафира Тарханова выложила в соцсети кадры со съемки, показав контраст между естественной внешностью и продуманным сценическим образом. Актриса подчеркнула, что домашние не обращают внимания на ее внешний вид, но для выхода в свет ей требуется особый настрой.

«До или после? Дети любят независимо от макияжа, одежды, социального статуса. Но в обществе, в публичном поле, мне необходима броня в виде образа, транслирующего позицию: смелость, креативность и уникальность», — призналась артистка.

Ранее Глафира Тарханова рассказала, что хотела бы чаще сниматься в исторических кинопроектах.