Глафира Тарханова выложила в соцсети кадры со съемки, показав контраст между естественной внешностью и продуманным сценическим образом. Актриса подчеркнула, что домашние не обращают внимания на ее внешний вид, но для выхода в свет ей требуется особый настрой.