Звезда сериала «След» трогательно поздравил супругу с 20-летием брака

Сергей Пиоро, известный по роли в сериале «След», раскрыл подробности личной жизни, показав подписчикам редкие кадры с супругой. Актер опубликовал в соцсети трогательное поздравление, приуроченное к знаменательной дате.
Артист обратился к своей жене, коллеге по съемочной площадке Елене Головизиной, с признанием в любви. Он посвятил ей отдельный пост, в котором подвел итог их долгого союза.
«20 лет вместе… И в жизни, и в кино, и на сцене… Люблю тебя», — написал Пиоро.
Как выяснилось, чувства Сергея к Елене не угасли и спустя годы. Пиоро признался, что до сих пор испытывает восхищение перед супругой и готов следовать за ней. Он отметил, что в их семье случаются споры и недопонимание, однако пара выработала стратегию, позволяющую сохранять гармонию.
По словам актера, они нашли способ приходить к согласию, что помогает поддерживать счастье в браке. В семье Пиоро и Головизиной подрастает наследник. Сын пары, которого назвали Арсением, появился на свет в 2009 году.