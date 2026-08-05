Звезда сериала «След» трогательно поздравил супругу с 20-летием брака

Как выяснилось, чувства Сергея к Елене не угасли и спустя годы. Пиоро признался, что до сих пор испытывает восхищение перед супругой и готов следовать за ней. Он отметил, что в их семье случаются споры и недопонимание, однако пара выработала стратегию, позволяющую сохранять гармонию.