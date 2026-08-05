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Звезда сериала «След» трогательно поздравил супругу с 20-летием брака

Актер Сергей Пиоро публично поздравил жену с годовщиной свадьбы
Звезда "Следа" опубликовал семейные фото с коллегой по сериалу в годовщину свадьбы
Звезда "Следа" опубликовал семейные фото с коллегой по сериалу в годовщину свадьбыИсточник: Газета.Ру

Сергей Пиоро, известный по роли в сериале «След», раскрыл подробности личной жизни, показав подписчикам редкие кадры с супругой. Актер опубликовал в соцсети трогательное поздравление, приуроченное к знаменательной дате.

Артист обратился к своей жене, коллеге по съемочной площадке Елене Головизиной, с признанием в любви. Он посвятил ей отдельный пост, в котором подвел итог их долгого союза.

«20 лет вместе… И в жизни, и в кино, и на сцене… Люблю тебя», — написал Пиоро.

Как выяснилось, чувства Сергея к Елене не угасли и спустя годы. Пиоро признался, что до сих пор испытывает восхищение перед супругой и готов следовать за ней. Он отметил, что в их семье случаются споры и недопонимание, однако пара выработала стратегию, позволяющую сохранять гармонию.

По словам актера, они нашли способ приходить к согласию, что помогает поддерживать счастье в браке. В семье Пиоро и Головизиной подрастает наследник. Сын пары, которого назвали Арсением, появился на свет в 2009 году.