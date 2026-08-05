Брэд Питт потребовал через суд предоставить данные о доходах Анджелины Джоли. Новое требование связано с продолжающимся судебным спором бывших супругов из-за французской винодельни Chateau Miraval — сообщает Daily Mail.
По информации издания, актер хочет получить финансовые документы Джоли за период с 2017 по 2019 год. Причиной стали слова актрисы о том, что после расставания с Питтом в 2016 году она была вынуждена отказаться от нескольких крупных проектов. По ее версии, именно это повлияло на решение продать свою долю в винодельне в 2019 году.
Сначала Джоли согласилась предоставить сведения о своих доходах за пять лет — с 2017 по 2021 год. Однако позже передала документы только за 2020 и 2021 годы. Теперь сторона Питта просит суд обязать актрису раскрыть данные и за более ранний период.
Представители Джоли с этим не согласны. Они заявили, что актриса никогда не говорила о финансовых проблемах, а лишь хотела полностью разорвать какую-либо связь с Питтом. По мнению защиты, требование актера нарушает право Джоли на частную жизнь.
Ранее стало известно, что винодельню, из-за которой судятся бывшие супруги, могут уничтожть лесные пожары.