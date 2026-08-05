По информации издания, актер хочет получить финансовые документы Джоли за период с 2017 по 2019 год. Причиной стали слова актрисы о том, что после расставания с Питтом в 2016 году она была вынуждена отказаться от нескольких крупных проектов. По ее версии, именно это повлияло на решение продать свою долю в винодельне в 2019 году.