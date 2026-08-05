«До съемок мы с Тимофеем виделись всего несколько раз на пробах. Я не хотел, чтобы он воспринимал меня как взрослого и серьезного человека, а его герой сразу видел в Малом отца. Нам хотелось как можно дальше уйти от привычной модели отношений „отец и сын“ и сначала сделать их скорее друзьями, корешами. А уже затем вместе со зрителем пройти путь их сближения, на котором один в срочном порядке учится быть отцом, а другой — быть сыном», — рассказал Владимир Яглыч.