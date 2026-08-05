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Настасья Самбурская и Владимир Яглыч снялись в комедийном сериале: первые кадры

Анонсирована также дата выхода сериала «Малой»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Малой»
Кадр из сериала «Малой»

17 августа в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала «Малой». В проекте приняли участие Владимир Яглыч, Тимофей Кочнев и Настасья Самбурская.

В центре сюжета — двое полицейских из одного отдела: недавний выпускник академии МВД Саша (Тимофей Кочнев) и опытный оперативник Малой (Владимир Яглыч). Но конфликт между ними не только служебный: Малой — отец Саши, которого тот никогда не видел.

Кадр из сериала «Малой»
Кадр из сериала «Малой»

Саша приезжает служить в неблагополучный район Югодонска, чтобы найти отца-легенду. Вместо героя он встречает циничного оперативника, который закрывает глаза на мелкие правонарушения ради собственного удобства. Саше предстоит раскрывать запутанные дела и перевоспитывать отца-напарника, привыкшего решать все по своим правилам.

Кадр из сериала «Малой»
Кадр из сериала «Малой»

«До съемок мы с Тимофеем виделись всего несколько раз на пробах. Я не хотел, чтобы он воспринимал меня как взрослого и серьезного человека, а его герой сразу видел в Малом отца. Нам хотелось как можно дальше уйти от привычной модели отношений „отец и сын“ и сначала сделать их скорее друзьями, корешами. А уже затем вместе со зрителем пройти путь их сближения, на котором один в срочном порядке учится быть отцом, а другой — быть сыном», — рассказал Владимир Яглыч.

Кадр из сериала «Малой»
Кадр из сериала «Малой»

«Важно, чтобы зритель почувствовал в нашем сериале новый маленький мирок, в котором ему комфортно, где он понимает персонажей и хочет им сопереживать», — отметил режиссер Иван Макаревич.

Кадр из сериала «Малой»
Кадр из сериала «Малой»

Также в сериале появятся Алексей Розин, Алексей Золотовицкий, Борис Каморзин, Владимир Сычев, Сабина Ахмедова и другие.