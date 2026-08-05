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Мила Ершова раскрыла, как совмещает материнство и съемки

Мила Ершова призналась, что берет маленького сына с собой на съемки
Святослав Рогожан и Мила Ершова, фото: Максим Кашин
Святослав Рогожан и Мила Ершова, фото: Максим Кашин

Звезда сериала «Трудные подростки» Мила Ершова рассказала 5-tv.ru, как после рождения сына Кая изменилась ее жизнь и почему она старается не расставаться с малышом даже во время работы. Малыш родился у Милы и ее мужа Святослава Рогожана в конце апреля.

По словам знаменитости, сейчас у нее нет насыщенного съемочного графика, однако, когда появляются рабочие проекты, она предпочитает брать сына с собой, а не оставлять его дома.

Станислав Рогожан и Мила Ершова на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок», фото: пресс-служба
Станислав Рогожан и Мила Ершова на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок», фото: пресс-служба

Звезда уверена, что такой подход помогает ребенку быстрее адаптироваться к новым людям и незнакомой обстановке. Она отметила, что Кай уже спокойно чувствует себя среди большого количества людей.

«Он очень социализируется, потому что мы везде его с собой таскаем. Он не боится», — поделилась артистка.

Актриса не исключает, что в будущем сын станет настоящим «ребенком съемочной площадки»: «Мне кажется, он будет такой ребенок съемочной площадки, ребенок театра, который вот ходит, его все знают», — добавила Ершова.

Ранее Мила Ершова высказалась о большом количестве киносказок в России.