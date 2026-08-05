Мила Ершова раскрыла, как совмещает материнство и съемки

Звезда сериала «Трудные подростки» Мила Ершова рассказала 5-tv.ru, как после рождения сына Кая изменилась ее жизнь и почему она старается не расставаться с малышом даже во время работы. Малыш родился у Милы и ее мужа Святослава Рогожана в конце апреля.