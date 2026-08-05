Мила Ершова раскрыла, как совмещает материнство и съемки

Звезда сериала «Трудные подростки» Мила Ершова рассказала 5-tv.ru, как после рождения сына Кая изменилась ее жизнь и почему она старается не расставаться с малышом даже во время работы. Малыш родился у Милы и ее мужа Святослава Рогожана в конце апреля.
По словам знаменитости, сейчас у нее нет насыщенного съемочного графика, однако, когда появляются рабочие проекты, она предпочитает брать сына с собой, а не оставлять его дома.
Звезда уверена, что такой подход помогает ребенку быстрее адаптироваться к новым людям и незнакомой обстановке. Она отметила, что Кай уже спокойно чувствует себя среди большого количества людей.
«Он очень социализируется, потому что мы везде его с собой таскаем. Он не боится», — поделилась артистка.
Актриса не исключает, что в будущем сын станет настоящим «ребенком съемочной площадки»: «Мне кажется, он будет такой ребенок съемочной площадки, ребенок театра, который вот ходит, его все знают», — добавила Ершова.
Ранее Мила Ершова высказалась о большом количестве киносказок в России.