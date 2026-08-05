«Такого материала у меня еще никогда не было, к тому же работа над сериалом приносила только радость. Мне кажется, что на „Втором дыхании“ собралась одна из лучших команд, с которой мне когда-либо доводилось работать. Эмоции — только положительные», — поделился Паль.