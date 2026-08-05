Завершились съемки трагикомедии «Второе дыхание» — нового сериала Руслана Братова, режиссера культовой короткометражки «Лалай-Балалай» и фильма «Экспресс». Главную роль — бывшего спортсмена, попавшего в рехаб — исполнил Александр Паль.
По сюжету, экс-бегун Илья Жданов из-за зависимости теряет все. Отчаявшаяся мать сдает его в реабилитационный центр против воли. Там он сталкивается с абсурдными правилами и жестокой иерархией: нарушителей наказывают не надзиратели, а сами пациенты. Илья хочет сбежать, но побег оказывается не таким простым, как кажется.
«Такого материала у меня еще никогда не было, к тому же работа над сериалом приносила только радость. Мне кажется, что на „Втором дыхании“ собралась одна из лучших команд, с которой мне когда-либо доводилось работать. Эмоции — только положительные», — поделился Паль.
Пилотная серия «Второго дыхания» была представлена в конкурсной программе VIII фестиваля сериалов «Пилот». Сериал был признан жюри «Лучшим пилотом сериала», а Руслан Братов удостоился приза за «Лучшую режиссуру пилота сериала».
Сериал выйдет на платформе Okko.