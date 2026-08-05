Представляя свою соведущую, Урсуляк отметил, что Завтур — дипломированная актриса, которая играет в театре, знает два языка и прекрасно танцует. На что Анна ответила, что режиссер забыл упомянуть, что она также проходила пробы в его сериал «Война и мир», и Урсуляк ее не взял.