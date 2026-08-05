В Выборге стартовал 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Ведущими церемонии открытия стали президент фестиваля, режиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк и актриса Анна Завтур.
Представляя свою соведущую, Урсуляк отметил, что Завтур — дипломированная актриса, которая играет в театре, знает два языка и прекрасно танцует. На что Анна ответила, что режиссер забыл упомянуть, что она также проходила пробы в его сериал «Война и мир», и Урсуляк ее не взял.
Затем Завтур поблагодарила президента «Окна в Европу» за то, что он нашел время приехать на фестиваль: «Спасибо вам большое, что вы отвлеклись от Ростовых и Болконских, в число которых, к сожалению, я уже не вхожу», — иронично подчеркнула актриса.
«Действительно, это чистая правда: не успел Сарик Андреасян закончить свою картину, а я уже снимаю ремейк», — пошутил в ответ Урсуляк.
О том, что Сергей Урсуляк и Сарик Андреасян снимают экранизации романа Льва Толстого, стало известно практически одновременно в июне 2024 года. В июле 2026 года появились первые кадры сериала «Война и мир» Сергея Урсуляка и стало известно, что съемки полнометражного фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна закончены, а премьера состоится 18 февраля 2027 года.
34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» продлится в Выборге до 9 августа. В рамках смотра проходит выставка, посвященная «Войне и миру» Сергея Бондарчука, приуроченная к 60-летию фильма и организованная Государственным музеем-заповедником Л. Н. Толстого.
Кино Mail выступает генеральным информационным партнером фестиваля «Окно в Европу».