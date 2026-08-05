В России снимут новую экранизацию романа Владимира Обручева «Земля Санникова». Об этом стало известно Кино Mail на 34-м кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге.
Разработкой картины занимается кинокомпания «Марс Медиа». Как рассказал продюсер Рубен Дишдишян на презентации «Марс Медиа» в рамках деловой программы смотра, в процессе подготовки к съемкам сменили несколько сценарных групп. В данный момент над сценарием фильма работают Константин Майер и Николай Куликов.
Сюжет романа адаптируют под современность. Съемки пройдут на Курилах и на Камчатке в 2028 году.
В данный момент идет поиск главного режиссера масштабного кинопроекта. Бюджет будущего блокбастера составит около 900 миллионов рублей.
«Это будет очень большое кино, надеюсь, неожиданное, такого у нас не было» — заявил Рубен Дишдишян.
34-й кинофестиваль «Окно в Европу» продлится в Выборге до 9 августа. Кино Mail — генеральный информационный партнер кинофестиваля.