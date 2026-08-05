Разработкой картины занимается кинокомпания «Марс Медиа». Как рассказал продюсер Рубен Дишдишян на презентации «Марс Медиа» в рамках деловой программы смотра, в процессе подготовки к съемкам сменили несколько сценарных групп. В данный момент над сценарием фильма работают Константин Майер и Николай Куликов.