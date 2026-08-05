По сюжету «Секрета горничной», главная героиня Милли (Суини) устраивается на очередную работу — на этот раз к женщине, с которой ей никогда не разрешают видеться. За запертой дверью, разделяющей их, скрывается нечто гораздо более опасное, грозящее раскрыть секреты, которые Милли предпочла бы оставить в тайне.