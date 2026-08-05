Звезда «Идеального голоса» Бриттани Сноу присоединилась к Сидни Суини и Кирстен Данст в фильме «Секрет горничной» — сиквеле прошлогоднего кассового хита «Горничная». Подробности о ее героине по имени Мэрибет пока держатся в секрете.
По сюжету «Секрета горничной», главная героиня Милли (Суини) устраивается на очередную работу — на этот раз к женщине, с которой ей никогда не разрешают видеться. За запертой дверью, разделяющей их, скрывается нечто гораздо более опасное, грозящее раскрыть секреты, которые Милли предпочла бы оставить в тайне.
Режиссером сиквела вновь выступит Пол Фиг, он же продюсирует проект через свою компанию Pretty Dangerous Pictures совместно с Лорой Фишер. Тодд Либерман из Hidden Pictures и сама Суини через свою студию Honey Trap также выступят продюсерами. Фильм основан на второй книге из серии триллеров Фриды Мак-Фадден.
«Горничная» стала одним из самых успешных фильмов студии Lionsgate за последнее время. Первая часть с Сидни Суини и Амандой Сайфред собрала более 400 миллионов долларов по всему миру после премьеры в декабре 2025 года.