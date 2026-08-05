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Бриттани Сноу снимется с Сидни Суини и Кирстен Данст в сиквеле «Горничной»

Актрисы сыграют в триллере «Секрет горничной»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Бриттани Сноу
Бриттани СноуИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Идеального голоса» Бриттани Сноу присоединилась к Сидни Суини и Кирстен Данст в фильме «Секрет горничной» — сиквеле прошлогоднего кассового хита «Горничная». Подробности о ее героине по имени Мэрибет пока держатся в секрете.

По сюжету «Секрета горничной», главная героиня Милли (Суини) устраивается на очередную работу — на этот раз к женщине, с которой ей никогда не разрешают видеться. За запертой дверью, разделяющей их, скрывается нечто гораздо более опасное, грозящее раскрыть секреты, которые Милли предпочла бы оставить в тайне.

Кадр из фильма «Горничная»
Кадр из фильма «Горничная»

Режиссером сиквела вновь выступит Пол Фиг, он же продюсирует проект через свою компанию Pretty Dangerous Pictures совместно с Лорой Фишер. Тодд Либерман из Hidden Pictures и сама Суини через свою студию Honey Trap также выступят продюсерами. Фильм основан на второй книге из серии триллеров Фриды Мак-Фадден.

«Горничная» стала одним из самых успешных фильмов студии Lionsgate за последнее время. Первая часть с Сидни Суини и Амандой Сайфред собрала более 400 миллионов долларов по всему миру после премьеры в декабре 2025 года.