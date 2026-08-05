59-летняя Холли Берри устроила откровенную фотосессию у бассейна на отдыхе на Фиджи

Знаменитость также показала другие моменты отдыха: романтический ужин на пляже, прогулки по песку вместе с женихом и поездку на лодке. Кроме того, звезда продемонстрировала несколько своих отпускных образов, включая розовое кружевное боди с тропическим принтом от Savage X Fenty.