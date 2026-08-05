59-летняя Холли Берри устроила откровенную фотосессию у бассейна на отдыхе на Фиджи

Холли Берри поделилась с поклонниками кадрами с роскошного отдыха на Фиджи, где она проводит время вместе со своим женихом Ваном Хантом. 59-летняя актриса показала смелые пляжные образы.
Обладательница премии «Оскар» опубликовала откровенный снимок, сделанный у бассейна. На нем она решила отказаться от купальника. На фотографии актриса загорает, прикрыв грудь лишь соломенной шляпой.
Знаменитость также показала другие моменты отдыха: романтический ужин на пляже, прогулки по песку вместе с женихом и поездку на лодке. Кроме того, звезда продемонстрировала несколько своих отпускных образов, включая розовое кружевное боди с тропическим принтом от Savage X Fenty.
Ранее Холли Берри снялась в «голой» тунике на отдыхе.