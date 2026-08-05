«Катюша» и выкуп невесты: Федотов и Стойилкович устроили шумную свадьбу в Белграде

Широкая известность пришла к Федотову после главной роли в фильме «Серебряные коньки». Позднее зрители видели его в сериалах «Хирург», «Мир! Дружба! Жвачка!», «В парке Чаир», а также в картинах «Левша» и «Роднина». Тина Стойилкович переехала в Россию из Сербии и добилась успеха на театральной сцене. Кинозрителям она запомнилась по роли Ксюши в современной сериальной версии «Москва слезам не верит», а также по работам в лентах «Пропасть» и «Август», сериалах «Казанова», «Многогранники» и «Государь».