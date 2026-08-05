Людмила Поргина попала в больницу. Причиной госпитализации стала травма, которую актриса получила еще несколько месяцев назад. Вдова Николая Караченцова рассказала, что последствия падения на даче дают о себе знать до сих пор.
Как выяснилось, лечение было запланировано заранее. В конце зимы актриса поскользнулась на льду за городом, упала на правый бок и сильно ушиблась. С тех пор она так и не восстановилась полностью.
«Тазобедренную кость, Слава Богу, не сломала, но мягкие ткани сильно ушибла. Оказалось, что это очень болезненно и долго проходит», — цитирует звезду сайт MK.ru.
Поргина подчеркнула, что медперсонал относится к ней с особым вниманием. Сейчас ей назначают капельницы, физиопроцедуры и массаж. По словам артистки, в стационаре она пробудет еще примерно семь дней.
Ранее Людмила Поргина раскритиковала введение чаевых для актеров в театрах.