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77-летняя вдова Караченцова рассказала о причинах своей госпитализации

Актриса Людмила Поргина попала в больницу из-за последствий падения на даче
Людмила Поргина
Людмила ПоргинаИсточник: Legion-Media.ru

Людмила Поргина попала в больницу. Причиной госпитализации стала травма, которую актриса получила еще несколько месяцев назад. Вдова Николая Караченцова рассказала, что последствия падения на даче дают о себе знать до сих пор.

Как выяснилось, лечение было запланировано заранее. В конце зимы актриса поскользнулась на льду за городом, упала на правый бок и сильно ушиблась. С тех пор она так и не восстановилась полностью.

«Тазобедренную кость, Слава Богу, не сломала, но мягкие ткани сильно ушибла. Оказалось, что это очень болезненно и долго проходит», — цитирует звезду сайт MK.ru.

Поргина подчеркнула, что медперсонал относится к ней с особым вниманием. Сейчас ей назначают капельницы, физиопроцедуры и массаж. По словам артистки, в стационаре она пробудет еще примерно семь дней.

Ранее Людмила Поргина раскритиковала введение чаевых для актеров в театрах.