Том Круз — один из самых известных актеров Голливуда. Он прославился благодаря ролям в фильмах «Лучший стрелок», «Человек дождя», «Миссия невыполнима» и других крупных проектах. Актер неоднократно становился номинантом на премию «Оскар» и остается одной из главных звезд мирового кино. При этом интерес публики вызывает не только его работа, но и личная жизнь, в том числе отношения с бывшими женами и детьми.
Сколько детей у Тома Круза
У Тома Круза трое детей. Двое из них — приемные дети, которых актер воспитывал вместе с Николь Кидман во время их брака. Еще одна дочь родилась у Круза в браке с актрисой Кэти Холмс. Далее расскажем, как зовут детей актера и сколько им сейчас лет.
Приемная дочь Изабелла Джейн
Изабелла Джейн родилась в 1992 году. Том Круз и Николь Кидман удочерили девочку во время брака и вместе воспитывали ее до развода в 2001 году. После расставания родителей Изабелла осталась жить с отцом и, как и он, стала придерживаться сайентологии. Николь Кидман, напротив, сохранила католическую веру, что со временем отразилось на ее отношениях с детьми.
Сейчас Изабелла живет в пригороде Лондона и занимается творчеством. Она создала собственный арт-бренд, для которого разрабатывает эскизы одежды и аксессуаров, а готовые работы продает через интернет-магазин. В публичном пространстве она использует двойную фамилию Кидман-Круз. С матерью Изабелла периодически поддерживает общение.
Приемный сын Коннор Энтони
Коннор Энтони родился в 1995 году. После развода Тома Круза и Николь Кидман он остался с отцом и вместе с ним продолжил исповедовать сайентологию. Впоследствии Коннор перебрался во Флориду, где увлекся рыбалкой. Коннор ведет приватный образ жизни и старается не привлекать к себе лишнего внимания.
В 2019 году Коннор женился на Сильвии Занчи, которая, как и он, увлекается сайентологией. На свадьбе не было Николь Кидман — по сообщениям СМИ, ее не пригласили на церемонию.
Долгое время отношения Коннора с матерью оставались непростыми. Однако в 2024 году он вместе с Изабеллой отправил Николь Кидман письмо с соболезнованиями после смерти ее матери. Этот поступок стал одним из признаков того, что отношения между актрисой и ее приемными детьми смогли стать теплее.
Дочь Сури Ноэль
Сури Круз родилась 18 апреля 2006 года в браке Тома Круза и Кэти Холмс. После развода родителей в 2012 году она осталась с матерью. Детство Сури прошло в Нью-Йорке. В 2024 году, после достижения совершеннолетия, Сури официально отказалась от фамилии отца и стала использовать имя Сури Ноэль — второе имя она взяла в честь матери.
Сури окончила Школу исполнительских искусств Ла Гуардия, а затем поступила в Университет Карнеги — Меллона, где изучает музыкальный театр. В июле 2026 года стало известно о ее предстоящем театральном дебюте: на Эдинбургском фестивале она должна исполнить главную роль в современной адаптации шекспировского «Сна в летнюю ночь» под названием «Середина лета».
Том Круз, по данным СМИ, не общается с дочерью уже более 10 лет. При этом сообщалось, что актер продолжает оплачивать ее обучение в университете.