Том Круз — один из самых известных актеров Голливуда. Он прославился благодаря ролям в фильмах «Лучший стрелок», «Человек дождя», «Миссия невыполнима» и других крупных проектах. Актер неоднократно становился номинантом на премию «Оскар» и остается одной из главных звезд мирового кино. При этом интерес публики вызывает не только его работа, но и личная жизнь, в том числе отношения с бывшими женами и детьми.