Завершились съемки нового фантастического сериала «Рыцари Сорока Островов» по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко. Главные роли в проекте исполнили Артем Кошман, Полина Гухман, Никита Кологривый.
Сюжет разворачивается вокруг парня по имени Дима, который следует за своей возлюбленной в загадочный мир Сорока Островов. Это место встречает гостей идеальной погодой, бирюзовым морем и мягким песком, однако у этого рая есть обратная сторона — здесь не прекращается война, где каждый сражается против каждого.
«Задача была — максимально приблизиться к нереальному, но очень манкому миру, который придумал Сергей Лукьяненко, — рассказал продюсер проекта Андрей Золотарев. — „Рыцари Сорока Островов“ — о базовых человеческих качествах, которые проявляются, только когда мы оказываемся перед по-настоящему сложным драматическим выбором».
В актерский состав также вошли Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Ника Жукова, Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова. Режиссерское кресло занял Егор Чичканов, известный по сериалам «Комбинация» и «И снова здравствуйте».
Премьера сериала «Рыцарей Сорока Островов» состоится на платформе Wink.