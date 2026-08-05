Сюжет разворачивается вокруг парня по имени Дима, который следует за своей возлюбленной в загадочный мир Сорока Островов. Это место встречает гостей идеальной погодой, бирюзовым морем и мягким песком, однако у этого рая есть обратная сторона — здесь не прекращается война, где каждый сражается против каждого.