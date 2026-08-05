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Никита Кологривый и Полина Гухман снялись в экранизации романа Лукьяненко

Завершились съемки сериала «Рыцари Сорока Островов»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Рыцари Сорока Островов»
Кадр из сериала «Рыцари Сорока Островов»

Завершились съемки нового фантастического сериала «Рыцари Сорока Островов» по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко. Главные роли в проекте исполнили Артем Кошман, Полина Гухман, Никита Кологривый.

Сюжет разворачивается вокруг парня по имени Дима, который следует за своей возлюбленной в загадочный мир Сорока Островов. Это место встречает гостей идеальной погодой, бирюзовым морем и мягким песком, однако у этого рая есть обратная сторона — здесь не прекращается война, где каждый сражается против каждого.

Кадр из сериала «Рыцари Сорока Островов»
Кадр из сериала «Рыцари Сорока Островов»
Кадр из сериала «Рыцари Сорока Островов»
Кадр из сериала «Рыцари Сорока Островов»

«Задача была — максимально приблизиться к нереальному, но очень манкому миру, который придумал Сергей Лукьяненко, — рассказал продюсер проекта Андрей Золотарев. — „Рыцари Сорока Островов“ — о базовых человеческих качествах, которые проявляются, только когда мы оказываемся перед по-настоящему сложным драматическим выбором».

Кадр из сериала «Рыцари Сорока Островов»
Кадр из сериала «Рыцари Сорока Островов»
Кадр из сериала «Рыцари Сорока Островов»
Кадр из сериала «Рыцари Сорока Островов»

В актерский состав также вошли Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Ника Жукова, Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова. Режиссерское кресло занял Егор Чичканов, известный по сериалам «Комбинация» и «И снова здравствуйте».

Премьера сериала «Рыцарей Сорока Островов» состоится на платформе Wink.