Джеймс Кэмерон пока не готов подтвердить, что его следующей режиссерской работой станет четвертый «Аватар». 72-летний постановщик признался, что все еще размышляет над тем, каким будет его будущий проект.
В интервью Кэмерон заявил, что сейчас оценивает, какие сюжеты ему интересно воплотить на экране и сколько из них он хочет снимать самостоятельно. Режиссер пока не определил, какой из замыслов принесет максимальную пользу.
Работа над вселенной «Аватара» длится уже 21 год — она стартовала в 2005-м. Кэмерон описал этот процесс как бесконечный поток и отметил, что сейчас переживает этап выбора: ему предстоит решить, какие истории он поставит лично, а какие отдаст другим кинематографистам, выступив в роли сценариста или продюсера.
«Я еще не принял никаких решений. Я все еще нахожусь в этом переходном состоянии, планируя заключительный акт. И я не знаю, продлится ли этот заключительный акт год или двадцать лет», — поделился режиссер.
Кэмерон подчеркнул, что не считает сюжетную линию, запущенную в предыдущих фильмах франшизы, исчерпанной. Четвертая и пятая части по-прежнему значатся в графике релизов на 2029 и 2031 годы.
Ранее Джеймс Кэмерон признавался, хочет снять заключительные части «Аватара» дешевле и быстрее.