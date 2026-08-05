Работа над вселенной «Аватара» длится уже 21 год — она стартовала в 2005-м. Кэмерон описал этот процесс как бесконечный поток и отметил, что сейчас переживает этап выбора: ему предстоит решить, какие истории он поставит лично, а какие отдаст другим кинематографистам, выступив в роли сценариста или продюсера.