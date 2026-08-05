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Джеймс Кэмерон сомневается, что следующим его фильмом станет «Аватар 4»

72-летний режиссер признался, что находится в переходном состоянии
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Джеймс Кэмерон
Джеймс КэмеронИсточник: Legion-Media.ru

Джеймс Кэмерон пока не готов подтвердить, что его следующей режиссерской работой станет четвертый «Аватар». 72-летний постановщик признался, что все еще размышляет над тем, каким будет его будущий проект.

В интервью Кэмерон заявил, что сейчас оценивает, какие сюжеты ему интересно воплотить на экране и сколько из них он хочет снимать самостоятельно. Режиссер пока не определил, какой из замыслов принесет максимальную пользу.

Работа над вселенной «Аватара» длится уже 21 год — она стартовала в 2005-м. Кэмерон описал этот процесс как бесконечный поток и отметил, что сейчас переживает этап выбора: ему предстоит решить, какие истории он поставит лично, а какие отдаст другим кинематографистам, выступив в роли сценариста или продюсера.

Кадр из фильма «Аватар»
Кадр из фильма «Аватар»

«Я еще не принял никаких решений. Я все еще нахожусь в этом переходном состоянии, планируя заключительный акт. И я не знаю, продлится ли этот заключительный акт год или двадцать лет», — поделился режиссер.

Кэмерон подчеркнул, что не считает сюжетную линию, запущенную в предыдущих фильмах франшизы, исчерпанной. Четвертая и пятая части по-прежнему значатся в графике релизов на 2029 и 2031 годы.

Ранее Джеймс Кэмерон признавался, хочет снять заключительные части «Аватара» дешевле и быстрее.