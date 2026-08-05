Карелию признали самым кинематографичным регионом России

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Экранизация повести «А зори здесь тихие» Бориса Васильева сделала Карелию самым кинематографичным регионом России, поделились с ТАСС результатами собственного исследования в пресс-службе сервиса «Кион строки». В числе регионов, ставших символом отечественной литературы и кино, также Ростовская область и Алтай.
Благодаря культовым произведениям миллионы зрителей и читателей знакомятся с донскими степями, карельскими лесами, алтайскими просторами и другими уголками России, которые со временем превращаются в символы отечественной культуры. Книжный сервис «Кион строки» проанализировал интерес пользователей к произведениям, прославившим разные регионы страны, и выяснил, какие литературные места сегодня остаются самыми кинематографичными.
«Самым кинематографичным регионом исследования стала Карелия. Экранизация повести “А зори здесь тихие” Бориса Васильева, снятая среди северных пейзажей республики, собрала 38,8% всех просмотров среди произведений исследования», — говорится в сообщении.
Говоря о первоисточнике, в пресс-службе отметили, что интерес к нему остается стабильным: на книгу пришлось 34,1% всех прочтений.
На втором месте расположилась Ростовская область, где разворачивались события романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Так, на экранизацию произведения приходится 22,3% всех просмотров, а литературная основа оказалась лидером по чтению — 44,3%. Именно его признали самым читаемым произведением исследования.
Алтай занял третье место из-за фильма «Калина красная» Василия Шукшина и составил 19,5% всех просмотров. "Интерес пользователей сохраняется и к другим произведениям, действие которых связано с разными уголками России.
На фильм «Два капитана», вдохновивший не одно поколение романтикой путешествий и освоения Севера, пришлось 8,2% просмотров, а экранизация повести «Живи и помни», рассказывающей историю на фоне сибирской природы, — 7,5%. «Алые паруса», неразрывно ассоциирующиеся с Крымом и Черноморским побережьем, собрали 3,6% просмотров, а сама повесть вошла в тройку самых читаемых произведений исследования", — добавили в пресс-службе.