Карелию признали самым кинематографичным регионом России

На фильм «Два капитана», вдохновивший не одно поколение романтикой путешествий и освоения Севера, пришлось 8,2% просмотров, а экранизация повести «Живи и помни», рассказывающей историю на фоне сибирской природы, — 7,5%. «Алые паруса», неразрывно ассоциирующиеся с Крымом и Черноморским побережьем, собрали 3,6% просмотров, а сама повесть вошла в тройку самых читаемых произведений исследования", — добавили в пресс-службе.