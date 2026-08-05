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Карелию признали самым кинематографичным регионом России

Также в списке символов отечественной литературы и кино оказались Ростовская область и Алтай
Кадр из фильма «А зори здесь тихие»
Кадр из фильма «А зори здесь тихие»

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Экранизация повести «А зори здесь тихие» Бориса Васильева сделала Карелию самым кинематографичным регионом России, поделились с ТАСС результатами собственного исследования в пресс-службе сервиса «Кион строки». В числе регионов, ставших символом отечественной литературы и кино, также Ростовская область и Алтай.

Благодаря культовым произведениям миллионы зрителей и читателей знакомятся с донскими степями, карельскими лесами, алтайскими просторами и другими уголками России, которые со временем превращаются в символы отечественной культуры. Книжный сервис «Кион строки» проанализировал интерес пользователей к произведениям, прославившим разные регионы страны, и выяснил, какие литературные места сегодня остаются самыми кинематографичными.

Кадр из фильма «А зори здесь тихие»
Кадр из фильма «А зори здесь тихие»

«Самым кинематографичным регионом исследования стала Карелия. Экранизация повести “А зори здесь тихие” Бориса Васильева, снятая среди северных пейзажей республики, собрала 38,8% всех просмотров среди произведений исследования», — говорится в сообщении.

Кадр из фильма «А зори здесь тихие...» (2015)
Кадр из фильма «А зори здесь тихие...» (2015)

Говоря о первоисточнике, в пресс-службе отметили, что интерес к нему остается стабильным: на книгу пришлось 34,1% всех прочтений.

На втором месте расположилась Ростовская область, где разворачивались события романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Так, на экранизацию произведения приходится 22,3% всех просмотров, а литературная основа оказалась лидером по чтению — 44,3%. Именно его признали самым читаемым произведением исследования.

Василий Шукшин в фильме «Калина красная»
Василий Шукшин в фильме «Калина красная»Источник: Кадр из фильма «Калина красная»

Алтай занял третье место из-за фильма «Калина красная» Василия Шукшина и составил 19,5% всех просмотров. "Интерес пользователей сохраняется и к другим произведениям, действие которых связано с разными уголками России.

На фильм «Два капитана», вдохновивший не одно поколение романтикой путешествий и освоения Севера, пришлось 8,2% просмотров, а экранизация повести «Живи и помни», рассказывающей историю на фоне сибирской природы, — 7,5%. «Алые паруса», неразрывно ассоциирующиеся с Крымом и Черноморским побережьем, собрали 3,6% просмотров, а сама повесть вошла в тройку самых читаемых произведений исследования", — добавили в пресс-службе.