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Гавриил Гордеев, Ольга Белик, Сергей Мокрицкий, Павел Лунгин, Софья Лебедева, Савва Минаев, фото: Геннадий Авраменко

Звезды и «стендап» Урсуляка: как прошло открытие кинофестиваля «Окно в Европу»

Кто блистал на красной дорожке, про что шутил Сергей Урсуляк и какая актриса удостоилась чести стать его соведущей, — читайте в репортаже Кино Mail
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail

Праздничное шествие и звездные гости

В Выборге стартовал 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Открытие смотра началось с традиционного шествия по городу, к которому присоединились гости и участники смотра, а также местные жители. В сопровождении музыкантов праздничная колонна двигалась от гостиницы «Дружба» к кинотеатру «Выборг Палас».

Сергей Урсуляк на торжественном шествии, фото: пресс-служба
Сергей Урсуляк на торжественном шествии, фото: пресс-служба

В конечной точке шествия участников встретила красная дорожка, по которой прошли Андрей Ургант с супругой, Юлия Хлынина, Лянка Грыу, Василина Юсковец, Александра Ребенок, Антон Эльдаров с супругой, Кристина Корбут, а также программный директор фестиваля Андрей Апостолов и три состава жюри конкурсных программ смотра, в том числе Павел Лунгин, Софья Лебедева, Сергей Мокрицкий, Гавриил Гордеев, Савва Минаев и Ольга Белик, которые будут оценивать игровые фильмы.

Юлия Хлынина, фото: пресс-служба
Юлия Хлынина, фото: пресс-служба
Александра Ребенок, фото: пресс-служба
Александра Ребенок, фото: пресс-служба
Лянка Грыу с сыном, фото: Геннадий Авраменко
Лянка Грыу с сыном, фото: Геннадий Авраменко
Антон Эльдаров с женой Ольгой, фото: Геннадий Авраменко
Антон Эльдаров с женой Ольгой, фото: Геннадий Авраменко

«Стендап» Сергея Урсуляка

Сергей Урсуляк, фото: Геннадий Авраменко
Сергей Урсуляк, фото: Геннадий Авраменко

Ведущим церемонии открытия стал президент фестиваля, кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк, традиционно начинающий мероприятие с ироничного монолога.

Сперва Урсуляк обратился к Павлу Лунгину с шутливым вопросом, не кажется ли тому, что красная дорожка в Каннах короче, чем в Выборге, тем самым намекая на то, что кинематографист дважды участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля с фильмами «Такси-блюз» и «Свадьба».

Савва Минаев и Павел Лунгин, фото: Геннадий Авраменко
Савва Минаев и Павел Лунгин, фото: Геннадий Авраменко

Затем президент отметил, что «Окно в Европу» отличает особая атмосфера дружественности, непринужденности, спокойствия и отсутствия скандалов.

«По результатам конечно же будут победители, а проигравших не будет, потому что на фестивале мы должны ощущать себя частью одного большого целого, которое называется кино», — подчеркнул режиссер.

Представляя свою соведущую, Урсуляк сказал, что на эту роль претендуют многие, и напомнил о «скандале» с Федором Добронравовым, которому он «отказал» в прошлом году. По словам Урсуляка, он считает, что на церемонии открытия рядом с ним «должна стоять красивая молодая женщина, а не бородатый мужик».

Анна Завтур, фото: Геннадий Авраменко
Анна Завтур, фото: Геннадий Авраменко

Далее Урсуляк сообщил, что его нынешняя соведущая очень молода, имеет диплом актрисы, играет главные роли в театре и знает два иностранных языка: «Все-таки “Окно в Европу”, мало ли что, вдруг откроется», — пошутил кинематографист. Наконец, Урсуляк отметил, что эта актриса дважды чемпионка России по буги-вуги, и пригласил на сцену звезду сериала «Высокий сезон» Анну Завтур.

Программа и напутствия жюри

Жюри конкурса игровых фильмов: Гавриил Гордеев, Ольга Белик, Сергей Мокрицкий, Павел Лунгин, Софья Лебедева, Савва Минаев, фото: Геннадий Авраменко
Жюри конкурса игровых фильмов: Гавриил Гордеев, Ольга Белик, Сергей Мокрицкий, Павел Лунгин, Софья Лебедева, Савва Минаев, фото: Геннадий Авраменко

Вместе Сергей Урсуляк и Анна Завтур представили фильмы трех конкурсных программ и членов жюри, которые будут оценивать эти работы. В 2026 году на «Окне в Европу» за призы поборются 10 игровых, 10 неигровых и 20 анимационных картин, в число которых вошли «Без оглядки» Наталии Кончаловской, «Лес» Гамлета Дульяна, «Самая легкая лодка в мире» Сергея Осипьяна, «Как пережить брак» Юлии Трофимовой и другие ленты.

Председатель жюри конкурса анимационного кино, режиссер Святослав Ушаков, призвал зрителей приходить на показы, подчеркнув, что все 20 работ программы — «сильные, прекрасные и в хорошем смысле детские».

Жюри конкурса анимационных фильмов: Святослав Ушаков, Максим Ершов, Александр Мальгин, фото: Геннадий Авраменко
Жюри конкурса анимационных фильмов: Святослав Ушаков, Максим Ершов, Александр Мальгин, фото: Геннадий Авраменко

Председатель жюри конкурса неигрового кино, режиссер Ангелина Ашман, отметила, что «Окно в Европу» — одна из площадок, которая открывает кинематографистам новые возможности, потому что именно на фестивале можно познакомиться с режиссерами и продюсерами и запитчить им свои проекты лично.

В свою очередь, председатель жюри конкурса игрового кино Павел Лунгин произнес эмоциональную речь, в которой обратил внимание, что все ждут от конкурса нового слова, фильмов недорогих, молодых, которые ставят вопросы о человеке и обществе.

Павел Лунгин, фото: Геннадий Авраменко
Павел Лунгин, фото: Геннадий Авраменко

«Фильмов, которые уходят от глянца “Чебурашек”, которые конечно, великие, но как око Саурона над нами сияют: шесть миллиардов в каждом глазу», — пошутил кинематографист. «Я хочу, чтобы мы увидели дикое, непредсказуемое кино!», — подытожил Лунгин.

Фильм открытия

Завершилась церемония открытия показом фильма Дарьи Чаруши «Это все она!» — комедии о 30-летней Василисе (Марина Васильева), которая пытается изменить свою жизнь с помощью воображаемой подруги.

Юлия Хлынина, Дарья Чаруша и Сауле Юсупова, фото: Геннадий Авраменко
Юлия Хлынина, Дарья Чаруша и Сауле Юсупова, фото: Геннадий Авраменко

В проекте, ранее носившем название «Мальвина», главную роль исполнила Анастасия Ивлеева, но затем она была заменена на Анастасию Белову, а голос ее героине подарила Юлия Хлынина, представившая фильм лично.

«В фильме вы меня не увидите, но актерская профессия иногда больше, чем красоваться перед камерой, поэтому вы меня услышите», — рассказала актриса.

34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» продлится в Выборге до 9 августа. Кино Mail выступает генеральным информационным партнером смотра.