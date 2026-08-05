Представляя свою соведущую, Урсуляк сказал, что на эту роль претендуют многие, и напомнил о «скандале» с Федором Добронравовым, которому он «отказал» в прошлом году. По словам Урсуляка, он считает, что на церемонии открытия рядом с ним «должна стоять красивая молодая женщина, а не бородатый мужик».