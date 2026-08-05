Праздничное шествие и звездные гости
В Выборге стартовал 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Открытие смотра началось с традиционного шествия по городу, к которому присоединились гости и участники смотра, а также местные жители. В сопровождении музыкантов праздничная колонна двигалась от гостиницы «Дружба» к кинотеатру «Выборг Палас».
В конечной точке шествия участников встретила красная дорожка, по которой прошли Андрей Ургант с супругой, Юлия Хлынина, Лянка Грыу, Василина Юсковец, Александра Ребенок, Антон Эльдаров с супругой, Кристина Корбут, а также программный директор фестиваля Андрей Апостолов и три состава жюри конкурсных программ смотра, в том числе Павел Лунгин, Софья Лебедева, Сергей Мокрицкий, Гавриил Гордеев, Савва Минаев и Ольга Белик, которые будут оценивать игровые фильмы.
«Стендап» Сергея Урсуляка
Ведущим церемонии открытия стал президент фестиваля, кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк, традиционно начинающий мероприятие с ироничного монолога.
Сперва Урсуляк обратился к Павлу Лунгину с шутливым вопросом, не кажется ли тому, что красная дорожка в Каннах короче, чем в Выборге, тем самым намекая на то, что кинематографист дважды участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля с фильмами «Такси-блюз» и «Свадьба».
Затем президент отметил, что «Окно в Европу» отличает особая атмосфера дружественности, непринужденности, спокойствия и отсутствия скандалов.
«По результатам конечно же будут победители, а проигравших не будет, потому что на фестивале мы должны ощущать себя частью одного большого целого, которое называется кино», — подчеркнул режиссер.
Представляя свою соведущую, Урсуляк сказал, что на эту роль претендуют многие, и напомнил о «скандале» с Федором Добронравовым, которому он «отказал» в прошлом году. По словам Урсуляка, он считает, что на церемонии открытия рядом с ним «должна стоять красивая молодая женщина, а не бородатый мужик».
Далее Урсуляк сообщил, что его нынешняя соведущая очень молода, имеет диплом актрисы, играет главные роли в театре и знает два иностранных языка: «Все-таки “Окно в Европу”, мало ли что, вдруг откроется», — пошутил кинематографист. Наконец, Урсуляк отметил, что эта актриса дважды чемпионка России по буги-вуги, и пригласил на сцену звезду сериала «Высокий сезон» Анну Завтур.
Программа и напутствия жюри
Вместе Сергей Урсуляк и Анна Завтур представили фильмы трех конкурсных программ и членов жюри, которые будут оценивать эти работы. В 2026 году на «Окне в Европу» за призы поборются 10 игровых, 10 неигровых и 20 анимационных картин, в число которых вошли «Без оглядки» Наталии Кончаловской, «Лес» Гамлета Дульяна, «Самая легкая лодка в мире» Сергея Осипьяна, «Как пережить брак» Юлии Трофимовой и другие ленты.
Председатель жюри конкурса анимационного кино, режиссер Святослав Ушаков, призвал зрителей приходить на показы, подчеркнув, что все 20 работ программы — «сильные, прекрасные и в хорошем смысле детские».
Председатель жюри конкурса неигрового кино, режиссер Ангелина Ашман, отметила, что «Окно в Европу» — одна из площадок, которая открывает кинематографистам новые возможности, потому что именно на фестивале можно познакомиться с режиссерами и продюсерами и запитчить им свои проекты лично.
В свою очередь, председатель жюри конкурса игрового кино Павел Лунгин произнес эмоциональную речь, в которой обратил внимание, что все ждут от конкурса нового слова, фильмов недорогих, молодых, которые ставят вопросы о человеке и обществе.
«Фильмов, которые уходят от глянца “Чебурашек”, которые конечно, великие, но как око Саурона над нами сияют: шесть миллиардов в каждом глазу», — пошутил кинематографист. «Я хочу, чтобы мы увидели дикое, непредсказуемое кино!», — подытожил Лунгин.
Фильм открытия
Завершилась церемония открытия показом фильма Дарьи Чаруши «Это все она!» — комедии о 30-летней Василисе (Марина Васильева), которая пытается изменить свою жизнь с помощью воображаемой подруги.
В проекте, ранее носившем название «Мальвина», главную роль исполнила Анастасия Ивлеева, но затем она была заменена на Анастасию Белову, а голос ее героине подарила Юлия Хлынина, представившая фильм лично.
«В фильме вы меня не увидите, но актерская профессия иногда больше, чем красоваться перед камерой, поэтому вы меня услышите», — рассказала актриса.
Также в фильме снялись Никита Ефремов, Сауле Юсупова и Аристарх Венес.
34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» продлится в Выборге до 9 августа. Кино Mail выступает генеральным информационным партнером смотра.