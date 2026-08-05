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68-летняя Мишель Пфайффер призналась, что больше не хочет играть главные роли

На решение повлияли съемки в сериале с Эль Фаннинг
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Мишель Пфайффер
Мишель ПфайфферИсточник: Legion-Media.ru

Мишель Пфайффер призналась, что больше не хочет сниматься в кино в главных ролях. Об этом она заявила изданию The Hollywood Reporter.

«Клянусь Богом, я больше никогда не хочу сниматься в кино. Я хочу только сниматься в ансамблевых проектах. Это намного веселее, мне это очень нравится», — призналась 68-летняя актриса.

Во многом решение Пфайффер был вызван ее опытом работы над сериалом «У Марго проблемы с деньгами», где она играла мать главной героини Эль Фаннинг.

Кадр из сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Кадр из сериала «У Марго проблемы с деньгами»

«Меня просто поразила игра женщин на телевидении, и, честно говоря, они — лучшее на ТВ. Мне нравится, насколько сложны и несовершенны все эти персонажи», — сказала Мишель.

Пфайффер известна по ролям в фильмах «Опасные связи», «Бэтмен возвращается», «Лицо со шрамом», «Бриолин 2». В 2026 году вышел сериал «Река Мадисон», где Мишель Пфайффер сыграла вместе с Куртом Расселом.

Ранее Мишель Пфайффер рассказала, как чувствовала себя «униженной» на прослушивании.