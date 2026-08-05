Стася Милославская рассказала, как муж-футболист меняет ее отношение к спорту

При этом она отметила, что рада иметь перед глазами пример человека, который увлечен спортом, и пошутила, что у нее появился «бесплатный тренер»: «Я рада, что у меня есть такой пример перед глазами и бесплатный тренер, хаха. Пока я этим не пользовалась», — призналась актриса.