Стася Милославская рассказала, как муж-футболист меняет ее отношение к спорту

Актриса Стася Милославская рассказала, изменилось ли ее отношение к спорту после встречи с мужем — футболистом Егором Ушаковым. Ответом на вопрос подписчика звезда поделилась в личном блоге.
Поклонник поинтересовался, стала ли Милославская больше интересоваться футболом и спортом в целом после отношений с профессиональным спортсменом.
Актриса призналась, что сама по-прежнему далека от активного образа жизни: «Я как была неспортивной, так и осталась», — с юмором ответила Стася.
При этом она отметила, что рада иметь перед глазами пример человека, который увлечен спортом, и пошутила, что у нее появился «бесплатный тренер»: «Я рада, что у меня есть такой пример перед глазами и бесплатный тренер, хаха. Пока я этим не пользовалась», — призналась актриса.
Однако к футболу Милославская постепенно начала проявлять интерес. По ее словам, Егор Ушаков знакомит ее с этим видом спорта постепенно, не перегружая сложными деталями.
«Пытаюсь разобраться — что, где, кого. Егор плавно меня погружает, но не перегружает, а мне интересно», — рассказала она.
Ранее сообщалось, что Стася Милославская и Егор Ушаков проводят медовый месяц на родине Роналду.