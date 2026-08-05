Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стася Милославская рассказала, как муж-футболист меняет ее отношение к спорту

Стася Милославская рассказала, как Егор Ушаков меняет ее отношение к спорту
Стася Милославская и Егор Ушаков, фото: соцсети
Стася Милославская и Егор Ушаков, фото: соцсети

Актриса Стася Милославская рассказала, изменилось ли ее отношение к спорту после встречи с мужем — футболистом Егором Ушаковым. Ответом на вопрос подписчика звезда поделилась в личном блоге.

Поклонник поинтересовался, стала ли Милославская больше интересоваться футболом и спортом в целом после отношений с профессиональным спортсменом.

Актриса призналась, что сама по-прежнему далека от активного образа жизни: «Я как была неспортивной, так и осталась», — с юмором ответила Стася.

Стася Милославская и Егор Ушаков, фото: пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва»
Стася Милославская и Егор Ушаков, фото: пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва»

При этом она отметила, что рада иметь перед глазами пример человека, который увлечен спортом, и пошутила, что у нее появился «бесплатный тренер»: «Я рада, что у меня есть такой пример перед глазами и бесплатный тренер, хаха. Пока я этим не пользовалась», — призналась актриса.

Однако к футболу Милославская постепенно начала проявлять интерес. По ее словам, Егор Ушаков знакомит ее с этим видом спорта постепенно, не перегружая сложными деталями.

«Пытаюсь разобраться — что, где, кого. Егор плавно меня погружает, но не перегружает, а мне интересно», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что Стася Милославская и Егор Ушаков проводят медовый месяц на родине Роналду.