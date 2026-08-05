Нового исполнителя роли Джеймса Бонда объявят до конца года

Дэниел Крэйг воплощал образ агента 007 на протяжении пяти фильмов, начиная с «Казино Рояль» в 2006 году и заканчивая картиной «Не время умирать», вышедшей в 2021 году. Именно ему предстоит найти достойную замену в новой главе истории о знаменитом британском шпионе.