Нового исполнителя роли Джеймса Бонда объявят до конца года

Исполнитель роли Джеймса Бонда в новой части франшизы, как ожидается, станет известен до конца 2026 года. Об этом сообщила продюсер будущего фильма Эми Паскаль, отметив, что работа над выбором актера продолжается.
По ее словам, создатели проекта не спешат с решением и стремятся тщательно подобрать кандидата. Продюсер подчеркнула, что после успеха Дэниела Крэйга задача найти нового исполнителя главной роли остается особенно непростой, поэтому выбор должен стать ярким и неожиданным.
Дэниел Крэйг воплощал образ агента 007 на протяжении пяти фильмов, начиная с «Казино Рояль» в 2006 году и заканчивая картиной «Не время умирать», вышедшей в 2021 году. Именно ему предстоит найти достойную замену в новой главе истории о знаменитом британском шпионе.