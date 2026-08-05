Кристина Асмус сообщила о срочной операции: «Было очень больно»

Актриса Кристина Асмус сообщила подписчикам в соцсети, что ей пришлось экстренно лечь под нож хирурга. Знаменитость рассказала, что специально прилетела в столицу всего на один день, чтобы сделать операцию на зубе.
По словам артистки, процедура выдалась крайне болезненной. В подтверждение своих слов Асмус опубликовала свежее фото, сделанное сразу после вмешательства.
«Алло, хирург? Спасибо большое. Было очень больно, надеюсь скоро пройдет. Вы супер, до свидания», — подписала снимок знаменитость.
Кроме того, Кристина обратилась к фанатам с призывом не забывать о регулярном уходе за полостью рта и внимательно относиться к здоровью зубов.
Ранее Кристина Асмус похвасталась фигурой после отпуска.