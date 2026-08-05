Умер экс-директор «Казахфильма» Ардак Амиркулов

АСТАНА, 5 августа. /ТАСС/. Бывший глава киностудии «Казахфильм» педагог и режиссер первого казахстанского фильма, выдвинутого на премию «Оскар», Ардак Амиркулов умер на 71-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры и информации Казахстана.
В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным и близким Амиркулова, а также его ученикам и всем любителям кино. «Фильмы Ардака Амиркулова, такие как “Гибель Отрара”, “Абай”, “Прощай, Гульсары!” и другие, занимают почетное место в золотом фонде национального кинематографа. Его работы, отличающиеся глубоким изображением истории страны, духовных ценностей народа и человеческих судеб, получили высокую оценку как зрителей, так и профессионального сообщества», — говорится в сообщении пресс-службы.
Амиркулов родился в 1955 году в Жамбылской области, в 1988 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). С 1992 по 2002 год возглавлял киностудию «Казахфильм», затем преподавал в Казахской национальной академии искусств в Алма-Ате. Снятая им и выпущенная в 1991 году картина «Гибель Отрара» по сценарию Алексея Германа и Светланы Кармалиты стала первым национальным казахстанским фильмом, номинированным на премию «Оскар».