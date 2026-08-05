Умер экс-директор «Казахфильма» Ардак Амиркулов

В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным и близким Амиркулова, а также его ученикам и всем любителям кино. «Фильмы Ардака Амиркулова, такие как “Гибель Отрара”, “Абай”, “Прощай, Гульсары!” и другие, занимают почетное место в золотом фонде национального кинематографа. Его работы, отличающиеся глубоким изображением истории страны, духовных ценностей народа и человеческих судеб, получили высокую оценку как зрителей, так и профессионального сообщества», — говорится в сообщении пресс-службы.