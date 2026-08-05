Наоми Уоттс удивила поклонников, сообщив, что озвучила ИИ-помощника Питера Паркера в блокбастере Marvel «Человек-паук: Новый день».
57-летняя актриса опубликовала в своем блоге снимок, на котором она запечатлена во время видеозвонка с режиссером фильма Дестином Дэниелом Креттоном.
«От роли твоей мамы до роли твоего ИИ (на 100% созданного человеком)», — написала Уоттс под фотографией, обращаясь к Тому Холланду.
Она добавила: «Поздравляю Тома, Дестина и всю команду фильма “Человек-паук: Новый день” с историческим успехом в первые выходные проката! Я невероятно горжусь тем, что хотя бы немного причастна к этому невероятному фильму!».
Это первая роль Наоми Уоттс во вселенной Marvel. С Томом Холландом актриса ранее встречалась на съемочной площадке фильма-катастрофы «Невозможное» 2012 года, где сыграла маму будущего Человека-паука.
В фильме «Человек-паук: Новый день» Уоттс озвучивает ИИ-компаньона, который помогает Питеру Паркеру в его приключениях.
В четвертом сольном фильме о Человеке-пауке 30-летний Холланд вернулся к роли Питера Паркера. Зендая сыграла роль Эм Джей, а Джейкоб Баталон — роль Неда Лидса. К актерскому составу присоединились Сэди Синк и Джон Бернтал.
Ранее сообщалось, что «Человек-паук: Новый день» собрал более $1 млрд за 6 дней в мировом прокате.