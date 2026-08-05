«Я терял друзей. Я боролся с печалью и депрессией. Худшее, возможно, ещё впереди. В сентябре прошлого года мне исполнилось семьдесят семь, и я скажу вам, что стареть не так уж весело. Но были и удивительные времена. Я полагаю, такова жизнь», — написал Мартин.