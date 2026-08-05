Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

77-летний Джордж Р. Р. Мартин борется с депрессией: «Худшее, возможно, еще впереди»

Писатель Джордж Мартин пожаловался на грусть и депрессию
Джордж Р.Р. Мартин
Джордж Р.Р. МартинИсточник: Legion-Media.ru

Американский писатель Джордж Р. Р. Мартин, автор культовой саги «Песнь льда и пламени», легшей в основу сериала «Игра престолов», признался, что борется с грустью и депрессией. Новым постом 77-летний литератор поделился в личном блоге Not a Blog 3 августа 2026 года — это стало его первым личным обращением к поклонникам за полгода.

Последний год своей жизни автор назвал напряженным — по его словам, случались как чудеса, так и кошмары.

«Я терял друзей. Я боролся с печалью и депрессией. Худшее, возможно, ещё впереди. В сентябре прошлого года мне исполнилось семьдесят семь, и я скажу вам, что стареть не так уж весело. Но были и удивительные времена. Я полагаю, такова жизнь», — написал Мартин.

Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Несмотря на тяжелый период, писатель порадовался успехам сериала «Рыцарь семи королевств», созданного по его книгам. Проект получил девять номинаций на премию «Эмми» 2026 года.

«Я горжусь нашей командой и надеюсь, что мы заберем домой несколько статуэток, но, признаюсь, надеялся, что мы также получим несколько номинаций за актерскую игру. Однако всегда есть следующий год», — заключил автор.

Мартин продолжает работу над шестой книгой цикла «Песнь льда и пламени» — «Ветра зимы», которую начал писать более десяти лет назад. В январе 2026 года писатель признался, что завершил около 1100 страниц рукописи, но по-прежнему не называет сроков выхода романа. В интервью The Hollywood Reporter он подтвердил, что финал книг будет кардинально отличаться от завершения сериала «Игра престолов» и окажется «мрачнее и трагичнее».

В последние годы Мартин также активно участвует в создании новых проектов по вселенной «Игры престолов», включая сериалы «Дом дракона» и «Рыцарь семи королевств», а также работает над повестью о Дунке и Эгге. При этом писатель неоднократно подчеркивал, что не намерен передавать завершение саги другому автору и считает отказ от работы над книгой личным поражением.

Ранее Джордж Р. Р. Мартин объяснил, почему 16 лет пишет новую книгу цикла.