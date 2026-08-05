Американский писатель Джордж Р. Р. Мартин, автор культовой саги «Песнь льда и пламени», легшей в основу сериала «Игра престолов», признался, что борется с грустью и депрессией. Новым постом 77-летний литератор поделился в личном блоге Not a Blog 3 августа 2026 года — это стало его первым личным обращением к поклонникам за полгода.
Последний год своей жизни автор назвал напряженным — по его словам, случались как чудеса, так и кошмары.
«Я терял друзей. Я боролся с печалью и депрессией. Худшее, возможно, ещё впереди. В сентябре прошлого года мне исполнилось семьдесят семь, и я скажу вам, что стареть не так уж весело. Но были и удивительные времена. Я полагаю, такова жизнь», — написал Мартин.
Несмотря на тяжелый период, писатель порадовался успехам сериала «Рыцарь семи королевств», созданного по его книгам. Проект получил девять номинаций на премию «Эмми» 2026 года.
«Я горжусь нашей командой и надеюсь, что мы заберем домой несколько статуэток, но, признаюсь, надеялся, что мы также получим несколько номинаций за актерскую игру. Однако всегда есть следующий год», — заключил автор.
Мартин продолжает работу над шестой книгой цикла «Песнь льда и пламени» — «Ветра зимы», которую начал писать более десяти лет назад. В январе 2026 года писатель признался, что завершил около 1100 страниц рукописи, но по-прежнему не называет сроков выхода романа. В интервью The Hollywood Reporter он подтвердил, что финал книг будет кардинально отличаться от завершения сериала «Игра престолов» и окажется «мрачнее и трагичнее».
В последние годы Мартин также активно участвует в создании новых проектов по вселенной «Игры престолов», включая сериалы «Дом дракона» и «Рыцарь семи королевств», а также работает над повестью о Дунке и Эгге. При этом писатель неоднократно подчеркивал, что не намерен передавать завершение саги другому автору и считает отказ от работы над книгой личным поражением.
Ранее Джордж Р. Р. Мартин объяснил, почему 16 лет пишет новую книгу цикла.