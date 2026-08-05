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Актриса сериала «Шифр» рассказала о нападении в центре Кисловодска

Актриса Дюбуи пожаловалась на агрессивного администратора в ресторане Кисловодска
Яна Дюбуи
Яна Дюбуи

Российкая актриса, звезда сериала «Шифр» Яна Дюбуи рассказала о нападении в центре Кисловодска. Подробностями инцидента на отдыхе она поделилась с подписчиками своего блога.

По словам звезды, в одном из ресторанов города администратора не поверила, что актриса и ее дети являются гостями их заведения, и повела себя агрессивно.

«На входе в туалет администратор не поверила, что я являюсь их клиентом. И даже после того, как официант подтвердил этот унизительный факт, она все равно стала выводить меня за руку силой при моих детях», — вспоминает она.

Актриса добавила, что дети очень испугались, стали плакать.

«А у меня швы после операции не рассосались», — пожаловалась на свое состояние Дюбуи.

Владельцы заведения, уточнила актриса, отказались предоставлять ей номера телефонов своих сотрудников и их имена.