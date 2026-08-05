Актриса сериала «Шифр» рассказала о нападении в центре Кисловодска

Российкая актриса, звезда сериала «Шифр» Яна Дюбуи рассказала о нападении в центре Кисловодска. Подробностями инцидента на отдыхе она поделилась с подписчиками своего блога.
По словам звезды, в одном из ресторанов города администратора не поверила, что актриса и ее дети являются гостями их заведения, и повела себя агрессивно.
«На входе в туалет администратор не поверила, что я являюсь их клиентом. И даже после того, как официант подтвердил этот унизительный факт, она все равно стала выводить меня за руку силой при моих детях», — вспоминает она.
Актриса добавила, что дети очень испугались, стали плакать.
«А у меня швы после операции не рассосались», — пожаловалась на свое состояние Дюбуи.
Владельцы заведения, уточнила актриса, отказались предоставлять ей номера телефонов своих сотрудников и их имена.