Американский актер Скотт Иствуд, сын легендарного Клинта Иствуда, признался, что не смог вовремя оплакать гибель своей возлюбленной Джуэл Брэнгман, которая погибла в ДТП в 2014 году. Воспоминаниями он поделился в подкасте «Кабинетный эксперт с Дэксом Шепардом».
Джуэл Брэнгман, 26-летней модели и тренеру по гимнастике, не стало 7 сентября 2014 года. Девушка ехала из Сан-Диего в Лос-Анджелес на арендованном Honda Civic 2001 года выпуска, когда врезалась в фургон. Авария была незначительной, но из-за дефектной подушки безопасности водительской стороны, которая сработала со слишком большой силой и выбросила металлические элементы конструкции, Джуэл получила не совместимые с жизнью травмы шеи и головы. Подушка буквально выстрелила металлическими осколками, которые перебили позвоночник и нанесли черепно-мозговую травму.
Скотт и Джуэл встречались около четырех лет. На момент трагедии ему было 28 лет. Актер признался, что не позволил себе горевать сразу после случившегося из-за съемок.
«Находиться на съемочной площадке, когда что-то случается, действительно тяжело. Такое случалось и раньше. Я потерял Пола Уокера, когда снимался в “Ярости”, а он был одним из моих лучших друзей. Но на съемочной площадке нет времени горевать, потому что шоу должно продолжаться», — рассказал Иствуд.
Оплакивать возлюбленную ему пришлось позже, когда съемки завершились.
«И это не очень хорошо, потому что горевать нужно вместе с близкими людьми этого человека, теми, которых ты не знал, которые тоже были частью его жизни. Я думаю, что это важная часть процесса скорби», — размышляет актер. Он признался, что отложенная скорбь стала для него «защитным механизмом», который в итоге оказался «жестоким и не очень хорошим» решением.
Трагедия с Джуэл Брэнгман стала одной из 11 смертей, связанных с дефектными подушками безопасности Honda и Takata. После расследования Национального управления безопасности дорожного движения США и самой Honda был объявлен крупнейший в истории автопрома отзыв автомобилей с бракованными подушками. Отец Джуэл подал иск против Honda, производителя подушек и агентства по аренде автомобилей.
В 2016 году Скотт впервые публично рассказал о трагедии в интервью GQ Australia, а в 2026 году вновь поделился воспоминаниями в подкасте. Актер признался, что до сих пор считает день гибели Джуэл самым худшим в своей жизни и долгое время не мог начать новые отношения.