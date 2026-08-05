«И это не очень хорошо, потому что горевать нужно вместе с близкими людьми этого человека, теми, которых ты не знал, которые тоже были частью его жизни. Я думаю, что это важная часть процесса скорби», — размышляет актер. Он признался, что отложенная скорбь стала для него «защитным механизмом», который в итоге оказался «жестоким и не очень хорошим» решением.