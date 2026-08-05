Документальный фильм о Linkin Park выйдет в мировой прокат 30 сентября

Документальный фильм о группе Linkin Park под названием Linkin Park: Unshatter выйдет в мировой кинопрокат 30 сентября 2026 года. Режиссером картины стал участник коллектива, диджей и визуальный художник Джо Хан. Проект создан совместно Linkin Park, CJ 4DPlex и Trafalgar Releasing, показы пройдут в кинотеатрах по всему миру в форматах 2D, ScreenX и 4DX.
Фильм расскажет о возвращении Linkin Park на мировую сцену после череды потерь и периода творческого переосмысления. Авторы охватили ключевой этап в истории группы — от первых студийных сессий 2022 года до выхода восьмого студийного альбома From Zero и масштабных концертов в Сан-Паулу в ноябре 2024 года, посвящённых релизу пластинки.
«Unshatter рассказывает об очень особенном моменте в истории Linkin Park и о пути через потери, неопределённость, дружбу и переосмысление», — отметил Джо Хан. По его словам, лента создана для того, чтобы давние поклонники увидели ранее неизвестные эпизоды из жизни группы, а новые слушатели смогли понять, как коллектив пришел к нынешнему составу и звучанию.
В фильм вошли редкие архивные материалы, съёмки из студии, закулисные эпизоды и записи живых выступлений. Зрителям покажут творческий процесс музыкантов и новую главу в истории Linkin Park с вокалисткой Эмили Армстронг и барабанщиком Колином Бриттеном, которые присоединились к группе в 2024 году после ухода вокалиста Майка Шиноды с фронтмена и смерти барабанщика Роба Бурдона.
Хан подчеркнул, что фильм затронет темы дружбы, стойкости и движения вперед в условиях неопределенности.
«Это история о том, как мы начали все заново», — резюмировал режиссёр.
Саундтрек к документальной ленте — Unshatter (Live From São Paulo) — выйдет 25 сентября, за пять дней до премьеры в кинотеатрах. В альбом войдут композиции разных периодов Linkin Park и эксклюзивные концертные записи, сделанные во время шоу в Сан-Паулу, которые не вошли в фильм. Релиз будет доступен на виниле, CD и в цифровых форматах