Документальный фильм о Linkin Park выйдет в мировой прокат 30 сентября

«Unshatter рассказывает об очень особенном моменте в истории Linkin Park и о пути через потери, неопределённость, дружбу и переосмысление», — отметил Джо Хан. По его словам, лента создана для того, чтобы давние поклонники увидели ранее неизвестные эпизоды из жизни группы, а новые слушатели смогли понять, как коллектив пришел к нынешнему составу и звучанию.