За архивом кинофотофонодокументов закрепили сохранение экземпляров фильмов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за Российским государственным архивом кинофотофонодокументов функции по доставке, сохранению и использованию обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции.
Изменения внесены в закон «Об обязательном экземпляре документов» и статью 11 закона «О государственной поддержке кинематографии РФ». Нововведения связаны с реорганизацией Российского государственного архива кинофотодокументов и Российского государственного архива фонодокументов. После объединения этих учреждений был создан Российский государственный архив кинофотофонодокументов, которому передаются соответствующие функции.
Закон закрепляет новое наименование архива в законодательстве и устанавливает, что учреждение будет работать с обязательными экземплярами кино-, фото- и фонодокументов. При этом фонопродукция, созданная для телевидения и радиовещания, исключается из числа таких материалов.