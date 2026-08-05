Фильм «Лермонтов» с Хаски получит финансирование Фонда кино

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Фонд кино завершил отбор проектов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, которые получат поддержку на производство национальных художественных фильмов. В перечень вошли 40 картин, в том числе «Лермонтов» Павла Лунгина с рэпером Хаски в главной роли и экранизация романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» режиссера Игоря Волошина, сообщается на сайте фонда.
«Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства».
По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 40 национальных фильмов", — говорится в сообщении.
Поддержку также получат проекты «Александр Невский. Юный князь», «На нас летит метеорит», «Отель “У погибшего альпиниста”», «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие», «Шкала Рихтера», «Черный шелк», «Маленький Мук», «Дива», «Дикая дивизия» и другие.
Кроме того, Фонд кино поддержит производство 17 национальных фильмов для детской и семейной аудитории. В их числе картины «Айболит», «Иван да Марья», «Летучий корабль — 2», «Морозко», «Юность Матроскина» и другие. Финансирование также получат шесть уникальных авторских национальных анимационных фильмов, среди которых «Перламутровая сказка», «Слонимский. Интерлюдия», «Современник. Кратко. Ярко. Вечно», «Спасители», «Фро» и «Чайка».
Поддержку фонда окажут и производству национальных анимационных фильмов, среди которых «Кот ученый», «Кусь», «Лечо», «Малуша», «Фиксики и инопланетяне» и другие. По итогам отдельного питчинга государственное финансирование также получат три фильма о Дальнем Востоке — «БАМ», «Бешамель» и «Пальма-3».