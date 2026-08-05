Фильм «Лермонтов» с Хаски получит финансирование Фонда кино

Кроме того, Фонд кино поддержит производство 17 национальных фильмов для детской и семейной аудитории. В их числе картины «Айболит», «Иван да Марья», «Летучий корабль — 2», «Морозко», «Юность Матроскина» и другие. Финансирование также получат шесть уникальных авторских национальных анимационных фильмов, среди которых «Перламутровая сказка», «Слонимский. Интерлюдия», «Современник. Кратко. Ярко. Вечно», «Спасители», «Фро» и «Чайка».