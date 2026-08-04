По сюжету Питер Паркер продолжает защищать Нью-Йорк, хотя после событий предыдущего фильма никто больше не помнит, что именно он скрывается под маской Человека-паука. Вскоре герой сталкивается с новой опасностью и обращается за помощью к Брюсу Беннеру.