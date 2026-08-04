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«Человек-паук: Новый день» собрал более $1 млрд за 6 дней в мировом прокате

Глава Marvel Studios признался, что не ожидал такого успеха
Соня Жарова
Автор Кино Mail

«Человек-паук: Новый день» всего за шесть дней после премьеры собрал более $1 млрд в мировом прокате. По скорости достижения этой отметки фильм уступает только финалу «Мстителей», вышедшему в 2019 году.

В США картина с Томом Холландом уже заработала свыше $407 млн, став фильмом, быстрее всех преодолевшим рубеж в $400 млн в домашнем прокате. За пределами Северной Америки сборы превысили $645 млн.

Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»
Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Глава Marvel Studios Кевин Файги признался, что не ожидал такого результата. По его словам, он не думал, что фильму удастся обойти «Мстителей» по темпам сборов в США, и назвал этот успех приятной неожиданностью.

«Человек-паук: Новый день» стал четвертым фильмом 2026 года, которому удалось преодолеть отметку в $1 млрд. Ранее такого результата добились «Супер Марио: Галактическое кино», «Майкл» и «История игрушек 5».

По сюжету Питер Паркер продолжает защищать Нью-Йорк, хотя после событий предыдущего фильма никто больше не помнит, что именно он скрывается под маской Человека-паука. Вскоре герой сталкивается с новой опасностью и обращается за помощью к Брюсу Беннеру. 

Ранее стало известно, что Sony может снять пятого «Человека-паука».