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Анна Пересильд обратилась к Ване Дмитриенко: «Спасибо Богу за то, что у меня есть ты»

17-летняя актриса поздравила возлюбленного с сольным концертом в «Лужниках»
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко
Анна Пересильд и Ваня ДмитриенкоИсточник: Legion-Media.ru

Анна Пересильд публично поздравила своего возлюбленного Ваню Дмитриенко после его сольного концерта в «Лужниках». 17-летняя актриса призналась, что гордится артистом, и посвятила ему трогательное сообщение.

По словам Пересильд, она видела, сколько сил Дмитриенко вложил в подготовку шоу, и считает, что этот концерт стал для него настоящей победой.

«Спасибо Богу, спасибо судьбе, спасибо жизни за то, что у меня есть ты, Ваня», — написала актриса.

Она также поблагодарила певца за возможность поработать над костюмами для концерта и назвала его «чутким, честным и таким настоящим».

«Ты такой единственный на всем белом свете», — добавила Пересильд.

2 августа Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом, которому удалось собрать аншлаг на сольном стадионном концерте в «Лужниках». Шоу посетили около 70 тысяч зрителей, а достижение внесли в Книгу рекордов России. Сама Анна Пересильд также выступила с Ваней Дмитриенко в «Лужниках» и призналась ему в любви со сцены.