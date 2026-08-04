Анна Пересильд публично поздравила своего возлюбленного Ваню Дмитриенко после его сольного концерта в «Лужниках». 17-летняя актриса призналась, что гордится артистом, и посвятила ему трогательное сообщение.
По словам Пересильд, она видела, сколько сил Дмитриенко вложил в подготовку шоу, и считает, что этот концерт стал для него настоящей победой.
«Спасибо Богу, спасибо судьбе, спасибо жизни за то, что у меня есть ты, Ваня», — написала актриса.
Она также поблагодарила певца за возможность поработать над костюмами для концерта и назвала его «чутким, честным и таким настоящим».
«Ты такой единственный на всем белом свете», — добавила Пересильд.
2 августа Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом, которому удалось собрать аншлаг на сольном стадионном концерте в «Лужниках». Шоу посетили около 70 тысяч зрителей, а достижение внесли в Книгу рекордов России. Сама Анна Пересильд также выступила с Ваней Дмитриенко в «Лужниках» и призналась ему в любви со сцены.