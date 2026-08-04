2 августа Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом, которому удалось собрать аншлаг на сольном стадионном концерте в «Лужниках». Шоу посетили около 70 тысяч зрителей, а достижение внесли в Книгу рекордов России. Сама Анна Пересильд также выступила с Ваней Дмитриенко в «Лужниках» и призналась ему в любви со сцены.