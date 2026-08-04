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Звезда «Чернобыля» рассказала, как реагирует на критику внешности

Кристина Казинская призналась, что столкнулась с критикой внешности
Кристина Казинская в сериале «Любовь со шрамом»
Кристина Казинская в сериале «Любовь со шрамом»

Звезда «Чернобыля» Кристина Казинская призналась, что сталкивалась с жесткой критикой своей внешности. По словам актрисы, сперва комментарии хейтеров задевали ее за живое, но теперь она относится к подобным выпадам публики спокойно.

«После “Чернобыля” активно писали, что я толстая и с прыщами. Тогда было болезненно. Сейчас не обращаю внимания», — поделилась актриса в интервью WomanHit.

Знаменитость отметила, что сейчас поддерживает хорошую форму с помощью правильного питания с упором на овощи и зелень.

«Даже на съемки беру контейнеры с едой. Стараюсь не объедаться. И не только ради фигуры: когда идут съемки, мало спишь, и, если я позволила себе плотно поесть, очень хочется спать», — поделилась знаменитость.

Высказалась Казинская и о романах с коллегами по съемочной площадке, которые ей регулярно приписывают.

«Если приписывают, значит, мы круто сыграли! <…> Меня волнует только то, чтобы приписываемые мне романы не ранили моих “партнёров” и их половинки…» — поделилась артистка.