Актера из фильма «Судьба барабанщика» Сергея Ясинского похоронили в Словении

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Советского актера Сергея Ясинского, исполнившего главную роль в фильме «Судьба барабанщика», похоронили в словенском Мариборе. Об этом ТАСС сообщил сын артиста Николай Ясинский.
Ранее сын актера сообщил ТАСС, что Сергей Ясинский умер 29 июля в Мариборе на 84-м году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Сергей Ясинский родился 19 июня 1943 года. Широкую известность он получил в школьные годы, исполнив главную роль в фильме Виктора Эйсымонта «Судьба барабанщика», снятом по одноименной повести Аркадия Гайдара. Жил в Словении, где занимался преподавательской и музыкальной деятельностью.