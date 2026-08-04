Актера из фильма «Судьба барабанщика» Сергея Ясинского похоронили в Словении

Сергей Ясинский родился 19 июня 1943 года. Широкую известность он получил в школьные годы, исполнив главную роль в фильме Виктора Эйсымонта «Судьба барабанщика», снятом по одноименной повести Аркадия Гайдара. Жил в Словении, где занимался преподавательской и музыкальной деятельностью.