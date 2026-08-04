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Анастасия Задорожная показала редкие фото с двухлетней дочерью

40-летняя актриса отметила день рождения наследницы
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анастасия Задорожная
Анастасия ЗадорожнаяИсточник: Legion-Media.ru

Анастасия Задорожная поделилась редкими фотографиями дочери в честь ее второго дня рождения. По этому случаю семья побывала в парке развлечений, а вечером праздник продолжился домашним чаепитием с тортом.

«Люблю тебя, моя королева», — лаконично подписала один из кадров 40-летняя Задорожная.

Анастасия Задорожная с дочерью / фото: соцсети
Анастасия Задорожная с дочерью / фото: соцсети
Дочь Анастасии Задорожной / фото: соцсети
Дочь Анастасии Задорожной / фото: соцсети

Поклонники поздравили именинницу в комментариях и пожелали ей здоровья, счастья и беззаботного детства.

«Пусть растет счастливой и здоровой!», «Поздравляем принцессу», «Сашеньку с днем рождения! здоровья, чтоб росла счастливой, красавица», — писали подписчики и друзья актрисы.

Ранее Анастасия Задорожная, которая сейчас живет в США, рассказала, почему не стремится в Голливуд.