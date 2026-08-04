Анастасия Задорожная поделилась редкими фотографиями дочери в честь ее второго дня рождения. По этому случаю семья побывала в парке развлечений, а вечером праздник продолжился домашним чаепитием с тортом.
«Люблю тебя, моя королева», — лаконично подписала один из кадров 40-летняя Задорожная.
Поклонники поздравили именинницу в комментариях и пожелали ей здоровья, счастья и беззаботного детства.
«Пусть растет счастливой и здоровой!», «Поздравляем принцессу», «Сашеньку с днем рождения! здоровья, чтоб росла счастливой, красавица», — писали подписчики и друзья актрисы.
Ранее Анастасия Задорожная, которая сейчас живет в США, рассказала, почему не стремится в Голливуд.