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Стало известно, почему продолжение «Однажды... в Голливуде» снял Финчер, а не Тарантино

Об этом рассказал глава студии Sony Pictures Том Ротман
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»
Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

Глава Sony Pictures Том Ротман объяснил, как Дэвид Финчер стал режиссером продолжения фильма «Однажды... в Голливуде». По его словам, Квентин Тарантино отказался снимать картину, но был готов доверить свой сценарий только Финчеру.

«Единственным человеком, которому Квентин был готов доверить режиссуру своего сценария, оказался Дэвид Финчер», — рассказал Ротман в интервью Variety.

Именно поэтому работа над проектом перешла к Netflix, с которым Финчер сотрудничает по эксклюзивному контракту. Как отметил глава Sony Pictures, студия не стала препятствовать этой сделке. 

Продолжение получило название «Приключения Клиффа Бута». В центре сюжета вновь окажется герой Брэда Питта. Сценарий написал Квентин Тарантино, а режиссером выступит Дэвид Финчер. Премьера картины запланирована на ноябрь 2026 года.