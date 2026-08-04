Глава Sony Pictures Том Ротман объяснил, как Дэвид Финчер стал режиссером продолжения фильма «Однажды... в Голливуде». По его словам, Квентин Тарантино отказался снимать картину, но был готов доверить свой сценарий только Финчеру.
«Единственным человеком, которому Квентин был готов доверить режиссуру своего сценария, оказался Дэвид Финчер», — рассказал Ротман в интервью Variety.
Именно поэтому работа над проектом перешла к Netflix, с которым Финчер сотрудничает по эксклюзивному контракту. Как отметил глава Sony Pictures, студия не стала препятствовать этой сделке.
Продолжение получило название «Приключения Клиффа Бута». В центре сюжета вновь окажется герой Брэда Питта. Сценарий написал Квентин Тарантино, а режиссером выступит Дэвид Финчер. Премьера картины запланирована на ноябрь 2026 года.