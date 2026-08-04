«Думал, что я сошел с ума и не заметил таких убытков, которые при ближайшем рассмотрении оказались затратами на производство сериала. Оказалось, что сошел с ума не я, а главбух, которого уволили как раз в период сдачи годовой отчетности. Итак, будем сдавать уточненный баланс. Никаких убытков, тем более банкротства у моих компаний нет», — объяснил он.