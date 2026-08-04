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Кинокомпания Сергея Жигунова отчиталась об убытке в 90 млн рублей за 2025 год

Актер опроверг многомиллионные убытки своей кинокомпании, объяснив их затратами на производство сериала
Сергей Жигунов
Сергей ЖигуновИсточник: Legion-Media.ru

Кинокомпания актера и продюсера Сергея Жигунова, известного по ролям в сериале «Моя прекрасная няня» и фильме «Гардемарины, вперед!», завершила 2025 год с убытком в 90 миллионов рублей. О финансовых показателях ООО «Студия 7» сообщил телеграм-канал «Звездач». Сам Жигунов поспешил опровергнуть тревожные выводы, заявив, что речь идет об ошибке в бухгалтерской отчетности.

Актер владеет студией с 2016 года. Компания занимается производством фильмов, сериалов и телепроектов. Весной ее бухгалтерская отчетность вызвала резонанс: выяснилось, что годом ранее убыток составлял лишь 738 тысяч рублей, а в 2025-м сумма выросла до 90 миллионов. По словам Жигунова, он сам был шокирован цифрами в отчете.

«Думал, что я сошел с ума и не заметил таких убытков, которые при ближайшем рассмотрении оказались затратами на производство сериала. Оказалось, что сошел с ума не я, а главбух, которого уволили как раз в период сдачи годовой отчетности. Итак, будем сдавать уточненный баланс. Никаких убытков, тем более банкротства у моих компаний нет», — объяснил он.

История «Студии 7» и раньше не отличалась стабильностью. В 2023 году компания уже проходила через процедуру банкротства, но сумела выйти из кризиса. До этого Жигунов в течение нескольких лет судился с «Амедиа Продакшн» из-за сериала «В парке Чаир». Продюсер утверждал, что после разрыва контракта его идею переработали без его участия, и пытался взыскать около 14 миллионов рублей.