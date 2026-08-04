«Все умиляются, хотят потрогать, радуются. Часто актрисы ко мне приходят, потому что я для них как опытная многодетная мама. Они спрашивают, как так у меня все получается. Естественно, в нашей профессии трое детей — очень много. Но они на меня смотрят как на авторитета. Мне это нравится. Я понимаю, что любую молодую актрису научу, покажу, как подгузник поменять, что такое режим, во сколько прикорм и так далее», — заключила знаменитость.