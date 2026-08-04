Елизавета Моряк стала гостьей премьерного показа фильма «Последний богатырь. Колобок». Актриса вышла на дорожку в белом полупрозрачном платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.
Звезда фильма «Сказки о царе Салтане» сейчас ждет третьего ребенка. Несмотря на свое положение, она продолжает сниматься в кино. Моряк рассказала корреспонденту Кино Mail, как ей удается все совмещать.
«У меня есть дублер, который дублирует меня в кадре в полный рост. Я считаю, что беременность — это не болезнь. Критиковать женщину из-за того, что она играет в кино во время беременности, — не надо. Это вообще большая гордость, это заслуживает уважения к человеку, который находит в себе ресурс, чтобы выйти на площадку поработать», — высказалась артистка.
Она отметила, что работает на съемках так же, как делала это до беременности. Моряк призналась, что не испытывает никаких трудностей на площадке. Когда актриса появляется в кадре, она забывает про свое положение.
Моряк также рассказала, как к ней относятся коллеги. Звезда подчеркнула, что многие рады за нее, а некоторые молодые актрисы даже приходят к ней за советами как к опытной почти многодетной матери.
«Все умиляются, хотят потрогать, радуются. Часто актрисы ко мне приходят, потому что я для них как опытная многодетная мама. Они спрашивают, как так у меня все получается. Естественно, в нашей профессии трое детей — очень много. Но они на меня смотрят как на авторитета. Мне это нравится. Я понимаю, что любую молодую актрису научу, покажу, как подгузник поменять, что такое режим, во сколько прикорм и так далее», — заключила знаменитость.
Напомним, Елизавета Моряк в 2022 году вышла замуж за режиссера Сарика Андреасяна. В 2023-м у супругов родилась дочь Элизабет, а в 2025-м — вторая дочь Шарлиз. Сейчас пара ожидает появления на свет сына.