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«Я для них авторитет»: Моряк рассказала о реакции коллег на ее третью беременность

Актриса рассказала Кино Mail, как совмещает съемки с третьей беременностью
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Елизавета Моряк на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок», фото: Пресс-служба
Елизавета Моряк на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок», фото: Пресс-служба

Елизавета Моряк стала гостьей премьерного показа фильма «Последний богатырь. Колобок». Актриса вышла на дорожку в белом полупрозрачном платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.

Звезда фильма «Сказки о царе Салтане» сейчас ждет третьего ребенка. Несмотря на свое положение, она продолжает сниматься в кино. Моряк рассказала корреспонденту Кино Mail, как ей удается все совмещать.

«У меня есть дублер, который дублирует меня в кадре в полный рост. Я считаю, что беременность — это не болезнь. Критиковать женщину из-за того, что она играет в кино во время беременности, — не надо. Это вообще большая гордость, это заслуживает уважения к человеку, который находит в себе ресурс, чтобы выйти на площадку поработать», — высказалась артистка.

Елизавета Моряк / фото: соцсети
Елизавета Моряк / фото: соцсети

Она отметила, что работает на съемках так же, как делала это до беременности. Моряк призналась, что не испытывает никаких трудностей на площадке. Когда актриса появляется в кадре, она забывает про свое положение.

Моряк также рассказала, как к ней относятся коллеги. Звезда подчеркнула, что многие рады за нее, а некоторые молодые актрисы даже приходят к ней за советами как к опытной почти многодетной матери.

Елизавета Моряк и Сарик Андреасян с дочерьми / фото: соцсети
Елизавета Моряк и Сарик Андреасян с дочерьми / фото: соцсети

«Все умиляются, хотят потрогать, радуются. Часто актрисы ко мне приходят, потому что я для них как опытная многодетная мама. Они спрашивают, как так у меня все получается. Естественно, в нашей профессии трое детей — очень много. Но они на меня смотрят как на авторитета. Мне это нравится. Я понимаю, что любую молодую актрису научу, покажу, как подгузник поменять, что такое режим, во сколько прикорм и так далее», — заключила знаменитость.

Напомним, Елизавета Моряк в 2022 году вышла замуж за режиссера Сарика Андреасяна. В 2023-м у супругов родилась дочь Элизабет, а в 2025-м — вторая дочь Шарлиз. Сейчас пара ожидает появления на свет сына.