Гарик Харламов накануне презентовал фильм «Последний богатырь. Колобок», в котором он озвучил анимационного героя Колобка. Во время беседы с журналистами 45-летний артист рассказал о своей единственной 12-летней дочери Анастасии.
Как стало известно Кино Mail, школьница задумывается об актерской профессии. Она уже успела сняться в кино, но сцену с ее участием вырезали из проекта.
«У нее есть такие амбиции, но мне кажется, что ей надо подучиться чуть-чуть. Она снималась как-то в одном фильме, но эту сцену вырезали. У нее врожденное чувство юмора. Не знаю, как это передается. Наверное, на уровне генов. Она очень спокойно восприняла этот момент. Я ей сказал, что меня тоже часто вырезали: “Анастасия Игоревна, то в чем, снимался ваш папа, я даже счастлив, что меня вырезали на первом этапе”», — рассказал артист.
Напомним, дочь Гарика Харламова родилась в его втором браке с актрисой Кристиной Асмус. Звезды расстались в 2020 году.
Спустя четыре года юморист женился на актрисе Катерине Ковальчук. Она быстро подружилась с мамой своего супруга Натальей Харламовой.
Ранее Катерина Ковальчук обратилась к мужу в День семьи, любви и верности. Она трогательно поздравила Харламова с праздником.