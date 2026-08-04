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Харламов рассказал о желании дочери от Асмус быть актрисой: «Ей надо подучиться»

Юморист отметил, что 12-летняя Анастасия задумывается об актерской профессии
Гарик Харламов с дочерью, фото: соцсети
Гарик Харламов с дочерью, фото: соцсети

Гарик Харламов накануне презентовал фильм «Последний богатырь. Колобок», в котором он озвучил анимационного героя Колобка. Во время беседы с журналистами 45-летний артист рассказал о своей единственной 12-летней дочери Анастасии.

Как стало известно Кино Mail, школьница задумывается об актерской профессии. Она уже успела сняться в кино, но сцену с ее участием вырезали из проекта.

«У нее есть такие амбиции, но мне кажется, что ей надо подучиться чуть-чуть. Она снималась как-то в одном фильме, но эту сцену вырезали. У нее врожденное чувство юмора. Не знаю, как это передается. Наверное, на уровне генов. Она очень спокойно восприняла этот момент. Я ей сказал, что меня тоже часто вырезали: “Анастасия Игоревна, то в чем, снимался ваш папа, я даже счастлив, что меня вырезали на первом этапе”», — рассказал артист.

Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова на премьере фильма «Холоп 3», фото: пресс-служба
Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова на премьере фильма «Холоп 3», фото: пресс-служба

Напомним, дочь Гарика Харламова родилась в его втором браке с актрисой Кристиной Асмус. Звезды расстались в 2020 году.

Спустя четыре года юморист женился на актрисе Катерине Ковальчук. Она быстро подружилась с мамой своего супруга Натальей Харламовой.

Ранее Катерина Ковальчук обратилась к мужу в День семьи, любви и верности. Она трогательно поздравила Харламова с праздником. 