«У нее есть такие амбиции, но мне кажется, что ей надо подучиться чуть-чуть. Она снималась как-то в одном фильме, но эту сцену вырезали. У нее врожденное чувство юмора. Не знаю, как это передается. Наверное, на уровне генов. Она очень спокойно восприняла этот момент. Я ей сказал, что меня тоже часто вырезали: “Анастасия Игоревна, то в чем, снимался ваш папа, я даже счастлив, что меня вырезали на первом этапе”», — рассказал артист.