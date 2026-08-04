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Паулина Андреева высказалась о роли женщины в отношениях

Актриса поделилась своими размышлениями об отношениях мужчин и женщин
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Паулина Андреева
Паулина Андреева

Паулина Андреева поделилась своим взглядом на отношения мужчин и женщин. В интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать» 37-летняя актриса назвала женщину «камертоном», а мужчину — «генератором».

По словам Андреевой, иногда женщина берет на себя слишком много, из-за чего нарушается баланс в отношениях.

«Она — проектор, мужчина — генератор. Но иногда женщине свойственно слишком пушить, перегибать — и тогда она сама становится "мужчиной", начинается перекос», — считает актриса.

Паулина Андреева
Паулина АндрееваИсточник: Legion-Media.ru

В том же интервью Андреева объяснила, почему редко выходит в свет. Она призналась, что быстро устает на мероприятиях, а также не любит долгие разговоры с малознакомыми людьми.

«Когда я не понимаю смысла моего присутствия и вообще происходящего, я быстро устаю», — отметила актриса.

Андреева добавила, что предпочитает уделять больше времени личной жизни, а не светским событиям. При этом она уверена, что редкие появления на премьерах и других мероприятиях никак не повлияют на ее профессиональную репутацию.

В 2026 году Паулина Андреева рассталась с режиссером Федором Бондарчуком, с которым воспитывает 5-летнего сына Ивана. Сейчас в СМИ активно обсуждают ее роман с бизнесменом Андреем Суторминым. Ранее их засняли на свидании.