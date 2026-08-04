Идея проекта разрабатывалась ДиКаприо несколько лет. Позже к инициативе подключились Безос и его супруга Лорен Санчес. Вместе с местными властями, экологами и представителями коренных народов фонд сформировал детальный план действий по восстановлению популяций редких видов по всему миру. В списке — 100 видов, включая золотоголового сифаку (Мадагаскар), саламандру из Северной Каролины (США), висайского бородавчатого кабана (Филиппины), мышку с острова Косумель (Мексика), розовую наземную игуану (Галапагосские острова), эластичную черепаху (Танзания), ехидну Аттенборо с длинным клювом (Новая Гвинея) и других.