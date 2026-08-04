Фонды Леонардо ДиКаприо и Джеффа Безоса объединили усилия для запуска масштабной программы по восстановлению 100 редчайших видов животных, находящихся на грани исчезновения. Как сообщает Independent, проект Phoenix Species Project стал крупнейшей в истории инициативой фондов Re: wild и Bezos Earth Fund, направленной исключительно на спасение исчезающих видов.
Первый фонд — Re: wild — основал и профинансировал актер и экоактивист Леонардо ДиКаприо, второй — Bezos Earth Fund — миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос. Бюджет проекта составляет $200 миллионов, что делает его одной из самых амбициозных природоохранных программ в мире.
Идея проекта разрабатывалась ДиКаприо несколько лет. Позже к инициативе подключились Безос и его супруга Лорен Санчес. Вместе с местными властями, экологами и представителями коренных народов фонд сформировал детальный план действий по восстановлению популяций редких видов по всему миру. В списке — 100 видов, включая золотоголового сифаку (Мадагаскар), саламандру из Северной Каролины (США), висайского бородавчатого кабана (Филиппины), мышку с острова Косумель (Мексика), розовую наземную игуану (Галапагосские острова), эластичную черепаху (Танзания), ехидну Аттенборо с длинным клювом (Новая Гвинея) и других.
Цель проекта — не только спасти конкретные виды от вымирания, но и обеспечить долгосрочную поддержку локальным природоохранным инициативам, которые ранее существовали на скромные бюджеты и зависели от разовых грантов. Программа предполагает создание устойчивых механизмов финансирования и научного мониторинга, а также вовлечение местных сообществ в процесс сохранения биоразнообразия.