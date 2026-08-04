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Игорь Петренко и Екатерина Вилкова снялись продолжении ретро-детектива: новые кадры

Актеры играют главные роли в сериале «Банда „ЗИГ ЗАГ“. Начало»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ». Начало»
Кадр из сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ». Начало»

Завершились съемки криминального ретро-детектива «Банда „ЗИГ ЗАГ“. Начало» — приквела сериала «Банда „ЗИГ ЗАГ“». Главные роли исполнили Игорь Петренко, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Дмитрий Куличков и другие.

Июнь 1941 года. Сотрудник УГРО Тихон Львов задерживает главаря банды, совершившей дерзкое убийство инкассаторов. Он и не подозревает, что под личиной уголовника Шапкина скрывается немецкий диверсант. С помощью опытных преступников Шапкин совершает побег из СИЗО. Оказывается, налет на инкассаторов был лишь прикрытием — настоящая цель врага секретные документы Генштаба. С началом войны бандиты переходят на сторону нацистов. Теперь Львову и его коллегам предстоит остановить преступную группировку, которая вскоре превратится в зловещую банду «ЗИГ ЗАГ». 

Екатерина Вилкова на съемках сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ». Начало»
Екатерина Вилкова на съемках сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ». Начало»

«В первом сезоне проекта зрители увидят историю возникновения банды и ее разгрома на фоне голода и блокады Ленинграда», — пообещал режиссер-постановщик Виталий Воробьев.

Игорь Петренко, исполнитель роли Львова, рассказал, что его герой оказывается в ситуации, где невозможно выбрать одну дорогу.

Кадр из сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ». Начало»
Кадр из сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ». Начало»

«С одной стороны — семья, которую надо спасать. С другой — расследование, в котором Львов играет ключевую роль. Так он мечется между личным и долгом, пытаясь в экстремальных обстоятельствах остаться верным себе и своим принципам», — поделился актер.

Телепремьера сериала состоится на канале РЕН ТВ.