Июнь 1941 года. Сотрудник УГРО Тихон Львов задерживает главаря банды, совершившей дерзкое убийство инкассаторов. Он и не подозревает, что под личиной уголовника Шапкина скрывается немецкий диверсант. С помощью опытных преступников Шапкин совершает побег из СИЗО. Оказывается, налет на инкассаторов был лишь прикрытием — настоящая цель врага секретные документы Генштаба. С началом войны бандиты переходят на сторону нацистов. Теперь Львову и его коллегам предстоит остановить преступную группировку, которая вскоре превратится в зловещую банду «ЗИГ ЗАГ».