Завершились съемки криминального ретро-детектива «Банда „ЗИГ ЗАГ“. Начало» — приквела сериала «Банда „ЗИГ ЗАГ“». Главные роли исполнили Игорь Петренко, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Дмитрий Куличков и другие.
Июнь 1941 года. Сотрудник УГРО Тихон Львов задерживает главаря банды, совершившей дерзкое убийство инкассаторов. Он и не подозревает, что под личиной уголовника Шапкина скрывается немецкий диверсант. С помощью опытных преступников Шапкин совершает побег из СИЗО. Оказывается, налет на инкассаторов был лишь прикрытием — настоящая цель врага секретные документы Генштаба. С началом войны бандиты переходят на сторону нацистов. Теперь Львову и его коллегам предстоит остановить преступную группировку, которая вскоре превратится в зловещую банду «ЗИГ ЗАГ».
«В первом сезоне проекта зрители увидят историю возникновения банды и ее разгрома на фоне голода и блокады Ленинграда», — пообещал режиссер-постановщик Виталий Воробьев.
Игорь Петренко, исполнитель роли Львова, рассказал, что его герой оказывается в ситуации, где невозможно выбрать одну дорогу.
«С одной стороны — семья, которую надо спасать. С другой — расследование, в котором Львов играет ключевую роль. Так он мечется между личным и долгом, пытаясь в экстремальных обстоятельствах остаться верным себе и своим принципам», — поделился актер.
Телепремьера сериала состоится на канале РЕН ТВ.