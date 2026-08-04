Актриса Ева Лонгория, прославившаяся ролью Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки», поделилась новым снимком с отдыха на пляже. Звезда опубликовала фото в соцсети, где позирует в миниатюрном бикини в компании восьмилетнего сына Сантьяго, подруги и ее дочери. Кадр актриса сопроводила подписью: «Пляжные красотки с пляжными малышами».
Первенец Лонгории — Сантьяго Энрике — родился 21 июня 2018 года в браке с мексиканским миллиардером Хосе Антонио Бастоном. Актриса не прекращала заниматься спортом даже во время беременности: практиковала йогу и лёгкие физические нагрузки. После родов звезда активно вернулась к тренировкам, регулярно демонстрируя результаты в соцсетях.
Лонгория неоднократно признавалась, что ее главная мотивация — собственное отражение в зеркале.
«Я не люблю спорт, но понимаю, что это единственный способ отлично выглядеть и оставаться энергичной», — отмечала актриса.
Она тренируется четыре-пять раз в неделю, сочетая силовые упражнения, кардио, пилатес и йогу. В её программу входят выпады, приседания, работа с гантелями и гирями, а также занятия на эллипсе и беговой дорожке. За месяц до важных мероприятий звезда переходит на ежедневные тренировки.
Сейчас 51-летняя актриса проводит время с семьей в испанской Марбелье, где регулярно публикует кадры с пляжа и из бассейна, демонстрируя подтянутую фигуру в ярких купальниках.
Ранее Ева Лонгория вышла в свет в сияющем платье с декольте.