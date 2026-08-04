Она тренируется четыре-пять раз в неделю, сочетая силовые упражнения, кардио, пилатес и йогу. В её программу входят выпады, приседания, работа с гантелями и гирями, а также занятия на эллипсе и беговой дорожке. За месяц до важных мероприятий звезда переходит на ежедневные тренировки.