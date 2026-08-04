Никита Михалков назвал уникальные качества Николая Бурляева

«Он артист, который обладает тайной создания образа. Как правило, этим качеством обладают очень большие артисты. И таким является Николай Бурляев. Мы знакомы с детства, вместе учились. И тогда трудно было предположить, что в результате вырастет мастер такого класса, который не боится сжигать за собой мосты, не боится потерять медийность на экране или на сцене, что является большой проблемой для сегодняшних артистов, которые этого боятся, и в результате оказываются актерами одной роли», — сказал Михалков.