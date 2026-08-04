В центре сюжета картины — двое агентов ФБР, которым предстоит расследовать загадочное убийство, совершенное в тюрьме строгого режима. Какая роль досталась Джаафару Джексону, пока не раскрывается, однако, по данным Deadline, его персонаж станет одним из ключевых для развития истории.