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Сыгравший Майкла Джексона Джаффар Джексон снимется с Уиллом Смитом в новом фильме

Джаафар Джексон снимется в триллере «Супермакс» вместе с Уиллом Смитом
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Джаафар Джексон
Джаафар ДжексонИсточник: Legion-Media

Джаафар Джексон, сыгравший Майкла Джексона в байопике «Майкл», получил роль в новом голливудском триллере «Супермакс» — сообщает Deadline.

Проект снимают Amazon MGM Studios и Miramax. Вместе с Джексоном в фильме снимутся Уилл Смит и Анна-София Робб, а режиссером выступит Дэвид Гордон Грин.

В центре сюжета картины — двое агентов ФБР, которым предстоит расследовать загадочное убийство, совершенное в тюрьме строгого режима. Какая роль досталась Джаафару Джексону, пока не раскрывается, однако, по данным Deadline, его персонаж станет одним из ключевых для развития истории.

«Супермакс» станет для Джексона первым крупным проектом после выхода картины «Майкл». Премьера ленты состоится на стриминговом сервисе Prime Video.

Ранее стало известно, что фильм «Майкл» посмотрели в кино более 2 млн зрителей.